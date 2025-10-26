Hà Nội

Quỳnh Alee khoe dáng ở góc máy khác lạ khiến netizen đặt dấu hỏi

Cộng đồng trẻ

Quỳnh Alee khoe dáng ở góc máy khác lạ khiến netizen đặt dấu hỏi

Mới đây, Quỳnh Alee lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi đăng tải một đoạn video ngắn quảng cáo son môi.

Thiên Anh
Thay vì ngồi trước gương như thường lệ, Quỳnh Alee lại nằm trên giường, sử dụng góc máy từ trên cao quay xuống, khoe khéo đường nét khuôn mặt cùng bờ vai mềm mại.
Khoảnh khắc Quỳnh Alee nhẹ nhàng thoa son, mái tóc đen dài buông xõa, ánh mắt dịu dàng hướng về ống kính đã khiến người xem “rụng tim” ngay lập tức.
Không cần hiệu ứng cầu kỳ, video của Quỳnh Alee vẫn toát lên vẻ gợi cảm nhưng tinh tế, vừa đủ để khiến người xem không thể rời mắt.
Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip nhanh chóng đạt hơn 300.000 nghìn lượt xem. Bình luận tràn ngập dưới video là những lời khen ngợi về nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ streamer.
Nhắc đến những cái tên vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng trong cộng đồng game thủ Việt, chắc chắn không thể bỏ qua Quỳnh Alee – nữ streamer kiêm hot TikToker sở hữu lượng người theo dõi “khủng” trên mạng xã hội.
Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Quỳnh Alee còn được yêu mến bởi tính cách dễ thương, pha chút tinh nghịch và phong cách thời trang ngày càng táo bạo, cuốn hút.
Bên cạnh ngoại hình nổi bật, cô nàng còn được yêu mến bởi tính cách dễ thương, pha chút tinh nghịch và phong cách thời trang ngày càng táo bạo, cuốn hút.
Gái xinh gốc Thanh Hóa bắt đầu công việc này khi còn đi học ở Hà Nội và nổi tiếng qua các video trên TikTok cũng như các buổi livestream game trên nền tảng Facebook. Gần đây, cô cũng gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với tuyển thủ SGP. Fish và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Quỳnh Alee bắt đầu làm streamer để có tiền trang trải cuộc sống và vì yêu thích chơi game. Ban đầu, cô gặp khó khăn với những bình luận khiếm nhã khi livestream game lái xe Truck Simulator nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình.
Quỳnh Alee trở nên nổi tiếng hơn nhờ các video ngắn trên TikTok với nội dung về cuộc sống hàng ngày, nhảy múa và các video biến hình ấn tượng, nhanh chóng thu hút hàng triệu người theo dõi.
