Bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới 'tuyệt đối điện ảnh' của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Cộng đồng trẻ

Mới đây, cặp đôi vàng làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khiến mạng xã hội 'bùng nổ' với bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới tuyệt đẹp.

Trầm Phương
Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã chia sẻ bộ ảnh mới, nhận được "cơn mưa" lời khen từ công chúng bởi phong cách sang trọng, thần thái cuốn hút cùng visual đẹp như bước ra từ màn ảnh rộng. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh kỷ niệm, cặp đôi đã biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, nhưng nổi bật nhất là những khoảnh khắc diễn ra trong không gian ấm cúng, sang trọng, mang đậm chất điện ảnh. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh được thực hiện trong không gian nội thất đẳng cấp, từ quầy bar ánh đèn vàng lãng mạn đến khu vực sofa thư giãn, tạo nên một bối cảnh hoàn hảo cho câu chuyện tình yêu của cặp đôi. (Ảnh: FBNV)
Bà xã Văn Hậu thể hiện vẻ đẹp rạng rỡ, cuốn hút của một "gái một con". Cô diện thiết kế đầm dạ hội sang trọng, đặc biệt là chiếc váy đính kết lấp lánh với đường cắt cúp táo bạo, khoe trọn lưng trần quyến rũ và vóc dáng nuột nà. (Ảnh: FBNV)
Chiếc đầm với chi tiết tua rua dài từ trên xuống dưới trong nhiều shoot hình, giúp người đẹp Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 tôn lên chiều cao và thần thái kiêu sa. (Ảnh: FBNV)
Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu diện vest lịch lãm, biến hóa linh hoạt giữa phong cách tuxedo đen trắng cổ điển cùng nơ bướm, và suit màu xám tro hiện đại. (Ảnh: FBNV)
Văn Hậu thể hiện hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, bảnh bao, luôn dành ánh mắt âu yếm và cử chỉ chăm sóc cho vợ. (Ảnh: FBNV)
Cặp đôi liên tục trao nhau ánh mắt tình tứ, nụ cười hạnh phúc, thể hiện sự thấu hiểu và gắn kết sâu sắc. Những shot hình cận cảnh tại quầy bar, khi cả hai cùng nâng ly champagne, càng làm nổi bật vẻ đẹp đôi của họ. (Ảnh: FBNV)
Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức "về chung một nhà" vào năm 2023, sau một thời gian dài tìm hiểu. (Ảnh: FBNV)
Cặp đôi được xem là một trong những cặp "trai tài gái sắc" nổi bật nhất làng bóng đá Việt Nam, luôn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi tình cảm bền chặt và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. (Ảnh: FBNV)
#Ảnh cưới đậm chất điện ảnh #Phong cách thời trang sang trọng #Chuyện tình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My #Bộ ảnh kỷ niệm hạnh phúc #Phong cách nội thất lãng mạn #Vẻ đẹp bà xã Doãn Hải My

