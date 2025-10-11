Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'MC hot nhất Liên Quân' nhan sắc như nàng công chúa khiến fan nam điêu đứng

Cộng đồng trẻ

'MC hot nhất Liên Quân' nhan sắc như nàng công chúa khiến fan nam điêu đứng

Xuất hiện với vai trò MC trong những trận đấu Liên Quân gần đây, nhan sắc xinh đẹp của cô nàng Phương Thảo chiếm trọn spotlight trong lòng anh em game thủ.

Trầm Phương
MC Vũ Phương Thảo nổi tiếng là một trong những gương mặt không thể thiếu của các giải đấu Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) và cả những sự kiện quốc tế của Liên Quân Mobile. (Ảnh: IGNV)
MC Vũ Phương Thảo nổi tiếng là một trong những gương mặt không thể thiếu của các giải đấu Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) và cả những sự kiện quốc tế của Liên Quân Mobile. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, khi xuất hiện với vai trò MC trong tuần thi đấu đặc biệt Super Week của ĐTDV Mùa Đông 2025, cô nàng khiến các khán giả ngay tại nhà thi đấu lẫn những người xem trực tuyến phải xuýt xoa với nhan sắc xinh đẹp của mình. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, khi xuất hiện với vai trò MC trong tuần thi đấu đặc biệt Super Week của ĐTDV Mùa Đông 2025, cô nàng khiến các khán giả ngay tại nhà thi đấu lẫn những người xem trực tuyến phải xuýt xoa với nhan sắc xinh đẹp của mình. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Phương Thảo "đốn tim" người hâm mộ khi diện một chiếc đầm trắng cúp ngực, bồng bềnh với chất liệu satin lụa bóng. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Phương Thảo "đốn tim" người hâm mộ khi diện một chiếc đầm trắng cúp ngực, bồng bềnh với chất liệu satin lụa bóng. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế này, đặc biệt là phần chân váy xòe và corset ôm eo, đã tôn lên vóc dáng mảnh mai, quyến rũ và khiến cô trông không khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế này, đặc biệt là phần chân váy xòe và corset ôm eo, đã tôn lên vóc dáng mảnh mai, quyến rũ và khiến cô trông không khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Chiếc vòng cổ choker bản to với họa tiết hình nơ nổi bật, cùng với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh và lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi môi đỏ cuốn hút, làm tăng thêm vẻ kiêu sa, lộng lẫy. (Ảnh: IGNV)
Chiếc vòng cổ choker bản to với họa tiết hình nơ nổi bật, cùng với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh và lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi môi đỏ cuốn hút, làm tăng thêm vẻ kiêu sa, lộng lẫy. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu khuôn mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách dẫn dắt hoạt bát, cô nàng luôn chiếm trọn spotlight mỗi khi lên sóng. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu khuôn mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách dẫn dắt hoạt bát, cô nàng luôn chiếm trọn spotlight mỗi khi lên sóng. (Ảnh: IGNV)
Khoác trên mình bộ cánh "công chúa", cô nàng với chất giọng truyền cảm, nhấn nhá cùng kiến thức chuyên môn vững vàng đã mang đến bầu không khí sôi nổi cho ngày thi đấu, khẳng định hình ảnh một nữ MC tài năng, sẵn sàng "cháy" hết mình vì Esports. (Ảnh: IGNV)
Khoác trên mình bộ cánh "công chúa", cô nàng với chất giọng truyền cảm, nhấn nhá cùng kiến thức chuyên môn vững vàng đã mang đến bầu không khí sôi nổi cho ngày thi đấu, khẳng định hình ảnh một nữ MC tài năng, sẵn sàng "cháy" hết mình vì Esports. (Ảnh: IGNV)
Trước khi trở thành "nữ thần" của làng game, Phương Thảo cũng là một MC quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). (Ảnh: IGNV)
Trước khi trở thành "nữ thần" của làng game, Phương Thảo cũng là một MC quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). (Ảnh: IGNV)
Dù từng có thời gian phải đối mặt với áp lực dư luận và những lời chê bai về ngoại hình, cô đã nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, cả về nhan sắc lẫn chuyên môn, trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều bạn trẻ. (Ảnh: IGNV)
Dù từng có thời gian phải đối mặt với áp lực dư luận và những lời chê bai về ngoại hình, cô đã nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, cả về nhan sắc lẫn chuyên môn, trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều bạn trẻ. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa nhan sắc xinh đẹp, phong thái tự tin, duyên dáng và kiến thức chuyên môn vững vàng đã giúp Vũ Phương Thảo giữ vững vị trí là MC hàng đầu, khiến cộng đồng game thủ, đặc biệt là fan nam, không khỏi "điêu đứng" mỗi khi cô xuất hiện. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa nhan sắc xinh đẹp, phong thái tự tin, duyên dáng và kiến thức chuyên môn vững vàng đã giúp Vũ Phương Thảo giữ vững vị trí là MC hàng đầu, khiến cộng đồng game thủ, đặc biệt là fan nam, không khỏi "điêu đứng" mỗi khi cô xuất hiện. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Vũ Phương Thảo #MC Liên Quân #Nhan sắc xinh đẹp #Giải đấu Liên Quân #MC quốc tế #Nữ MC nổi bật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT