Máy ảnh siêu quang phổ phát hiện tranh thời tiền sử tuyệt mật ở Phần Lan

Kho tri thức

Máy ảnh siêu quang phổ phát hiện tranh thời tiền sử tuyệt mật ở Phần Lan

Tại vách đá cổ ở Phần Lan, công nghệ hình ảnh mới đã tìm ra những sắc tố thời tiền sử không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hé mở lịch sử chưa từng biết.

Một vách đá nằm bên bờ hồ Yövesi gần Ristiina, Phần Lan được bao phủ bởi những bức tranh thời tiền sử. Địa điểm này, được gọi là Astuvansalmi, lưu giữ khoảng 80 bức tranh về con người, động vật và các hình vẽ bí ẩn khác có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi. Ảnh: University of Eastern Finland.
Mới đây, các nhà nghiên cứu sử dụng máy ảnh siêu quang phổ, máy quét 3D... để thu thập những hình ảnh chưa từng được biết đến trước đây và tiết lộ thêm nhiều thông tin về các nghệ thuật thời tiền sử, bao gồm các sắc tố thay đổi theo thời gian. Ảnh: University of Eastern Finland.
Nghiên cứu mới cũng góp phần tạo ra một kho lưu trữ kỹ thuật số của di chỉ, bảo tồn nó cho các thế hệ tương lai. Ảnh: University of Eastern Finland.
Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù hàng chục bức tranh trên vách đá còn màu sắc khá rõ nét nhưng cũng có những chỗ đã phai màu theo thời gian hoặc bị rêu che khuất. Những khu vực này có thể ẩn chứa những tác phẩm nghệ thuật chưa từng được biết đến trước đây. Ảnh: Ohto Kokko / Xanara; CC BY-SA 4.0.
Vì vậy, một mục đích quan trọng của nghiên cứu này là tìm hiểu thêm về những bức tranh hiện có. Ngoài xác định tuổi, màu sắc của các bức tranh, giới nghiên cứu muốn xác định các thành phần được người xưa tạo ra các màu sắc khác nhau. Ảnh: Ohto Kokko; CC BY-SA 3.0.
Những màu sắc khác nhau có thể cho thấy việc sử dụng các hỗn hợp màu khác nhau theo thời gian. Tác phẩm nghệ thuật dường như được tạo ra bằng nhũ tương, chẳng hạn như sắc tố đỏ kết hợp với lòng trắng trứng, máu hoặc mỡ. Ảnh: University of Eastern Finland.
Nếu màu sắc khác nhau đồng nghĩa với công thức khác nhau, nghiên cứu này có thể xác định những bức tranh nào được vẽ cùng thời điểm hoặc bởi cùng một họa sĩ. Ảnh: University of Eastern Finland.
Theo các chuyên gia, nghiên cứu này còn có một mục đích quan trọng khác là bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật khoảng 5.000 tuổi cho nhiều thế hệ sau. Ảnh: Ohto Kokko/CC BY-SA 3.0.
Nguyên do là bởi những bức tranh ở Astuvansalmi đã tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mưa, tuyết... trong gần 5.000 năm nên đang dần phai mờ, Nếu không được bảo tồn, những bức tranh này có thể biến mất sau khoảng 1.000 năm. Ảnh: visitlakekorpijarvi.fi.
Cuối cùng, nhóm nghiên cứu hy vọng có thể sử dụng thực tế ảo để tái tạo địa điểm này trong các bảo tàng, cho phép du khách đeo kính VR và bước vào thế giới nghệ thuật cổ xưa ở Astuvansalmi. Ảnh: visitlakekorpijarvi.fi.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
