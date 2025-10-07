Hà Nội

Soi cận viên đá nhỏ khắc tranh nghệ thuật cổ xưa

Kho tri thức

Soi cận viên đá nhỏ khắc tranh nghệ thuật cổ xưa

Viên đá nhỏ khắc hình tàu Viking này có thể là bức tranh cổ nhất từng được tìm thấy ở Iceland, các chuyên gia khảo cổ nhận định.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Cụ thể, khi đang khai quật tại khu di chỉ khảo cổ Stöð trên đảo Stöðvarfjörður ở miền Đông Iceland, các chuyên gia đến từ Khoa Khảo cổ học, Bảo tồn và Lịch sử thuộc trường Đại học Oslo bất ngờ tìm thấy một vật thể nhỏ nhắn kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Oslo.
Đó là một viên đá nhỏ, ước tính có niên đại vào khoảng năm 800 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Oslo.
Điều đáng chú ý là trên viên đá này có khắc hình một con tàu Viking cực kỳ rõ nét, chân thực. Ảnh: @Đại học Oslo.
Thực ra, những hình chạm khắc hình tàu thuyền như vậy khá phổ biến ở các nước Bắc Âu, chủ yếu được khắc trên xương, gỗ hoặc đá. Ảnh: @Đại học Oslo.
Tuy nhiên, đây là bản khắc đầu tiên về một con tàu Viking được tìm thấy ở Iceland và chắc chắn là bản khắc tàu Viking lâu đời nhất ở quốc gia này. Ảnh: @Đại học Oslo.
