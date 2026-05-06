Lý do nào khiến Honda thiếu tiền để phát triển Accord thế hệ mới?

Sau khi thua lỗ gần 16 tỷ USD vì ôtô điện, Honda đang kéo dài vòng đời của các mẫu xe hiện tại nhằm tiết kiệm chi phí, ví dụ như Accord và Odyssey.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu Honda Accord thế hệ mới.

Canh bạc lớn của Honda với ôtô điện đã thất bại và hãng buộc phải hủy kế hoạch phát triển thế hệ mới của hàng loạt mẫu xe vào phút chót. Trong số những “nạn nhân” này có Acura RSX, Afeela 1 cùng bộ đôi Honda 0.

Trong đợt cắt giảm quy mô lớn này, Honda đã phải ghi nhận khoản thiệt hại 2.500 tỷ Yên (tương đương 15,9 tỷ USD). Đây là con số khổng lồ và hãng xe Nhật Bản hiện đang tìm cách cắt giảm chi phí.

Honda đang kéo dài vòng đời của Accord nhằm tiết kiệm chi phí.

Họ đã tìm ra một biện pháp chắc chắn giúp tiết kiệm tiền nhưng người tiêu dùng có thể sẽ không hài lòng, đó là kéo dài vòng đời của nhiều mẫu xe phổ biến. Theo một bản ghi nhớ gửi nhà cung cấp, thời điểm ra mắt thế hệ tiếp theo của mẫu MPV cỡ lớn Honda Odyssey sẽ bị lùi ít nhất 3 năm và hiện dự kiến ra mắt vào tháng 3/2030.

Mẫu xe Honda Accord hiện tại cũng sẽ được duy trì thêm 1 năm và tiếp tục sản xuất đến tháng 3/2030. Tài liệu không đề cập đến thế hệ tiếp theo của mẫu sedan hạng D này. Tuy nhiên, tờ Automotive News cho rằng thế hệ mới của mẫu xe này có thể chỉ còn phiên bản hybrid.

HR-V - mẫu SUV bán chạy thứ hai của Honda trong tháng trước - cũng sẽ tiếp tục được giữ nguyên thiết kế hiện tại thêm ít nhất 2 năm nữa. Điều này đồng nghĩa với việc thế hệ thứ tư của xe có thể phải tới năm 2032 mới ra mắt.

Acura vốn đã ở trong tình trạng khó khăn khi TLX và ZDX bị khai tử trong khi RDX sẽ tạm thời ngừng bán. Giờ đây, hãng tiếp tục khiến tình hình thêm tồi tệ khi kéo dài vòng đời của Integra và MDX thế hệ hiện tại.

Trong đó, Acura Integra sẽ tiếp tục tồn tại trên thị trường ít nhất đến tháng 3/2032. Khi đó, mẫu xe này sẽ gần chạm mốc một thập kỷ có mặt trên thị trường và có thể đi theo “vết xe đổ” của Acura ILX. Đây không phải công thức thành công bởi Acura ILX từng trở nên lỗi thời dù đã trải qua nhiều lần nâng cấp giữa vòng đời.

Tương tự, thế hệ tiếp theo của Acura MDX cũng bị lùi sang đầu năm 2031. Khi đó, mẫu SUV này cũng đã có tuổi đời khoảng 10 năm. Điều này khá rủi ro khi MDX hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Acura với khoảng cách lớn so với phần còn lại.

Người phát ngôn của Honda, bà Jessica Fini, đã xác nhận tính xác thực của bức thư trong một tuyên bố gửi tới Automotive News. Bà cho biết Honda “rất tự tin vào chiến lược sản phẩm tương lai của mình, bao gồm các kế hoạch đã công bố trước đó nhằm mở rộng công nghệ hybrid từng đoạt giải thưởng sang nhiều mẫu xe hơn”.

Honda Accord ế ẩm - chính thức ngừng bán tại Việt Nam

Việc Honda Accord biến mất trên danh mục sản phẩm ôtô của hãng tại Việt Nam, đánh dấu một nốt trầm cho dòng sedan biểu tượng của thương hiệu Nhật Bản.

Video: Đánh giá mẫu xe sedan hạng D Honda Accord tại Việt Nam.

Việc mẫu sedan hạng D Accord bất ngờ bị gạch tên khỏi danh mục sản phẩm trên website chính thức của Honda Việt Nam đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Động thái này đi kèm với sự vắng bóng trong các chương trình kích cầu gần đây, cho thấy khả năng cao hãng xe Nhật Bản đã tạm dừng phân phối Accord tại thị trường xe Việt Nam. Mặc dù phía liên doanh vẫn chưa đưa ra thông báo xác nhận cuối cùng, nhưng những diễn biến thực tế cho thấy đây là một hệ quả tất yếu sau quãng thời gian dài chật vật tìm chỗ đứng.

Honda Accord và Mazda6 bán 0 xe tại Việt Nam tháng 5/2025

Doanh số sedan cỡ D trong tháng 5 chỉ đạt 256 xe, giảm đáng kể so với tháng 4/2025 (đạt 303 xe). Đáng chú ý, Mazda6 và Honda Accord với doanh số bằng 0.

Video: Xem chi tiết Toyota Camry thế hệ mới tại Việt Nam.

Dù nhóm xe sedan hạng D đang đối diện với tình trạng khó kiếm doanh số Nhưng Toyota Camry vẫn là mẫu xe có lượng khách mua cao nhất phân khúc. Đại lý Toyota đã bàn giao 239 xe Camry đến tay khách hàng trong tháng 5, giảm nhẹ so với con số 264 xe đạt được trong tháng 4.

Xe máy điện Honda UC3 nhận cọc tại Việt Nam, dự kiến từ 60 triệu đồng

Honda UC3 - mẫu xe máy điện mới được Honda Việt Nam ra mắt hồi tháng 1 năm nay, hiện đã nhận cọc tại HEAD chính hãng. Mức giá xe dự kiến từ 60 triệu đồng.

Mặc dù Honda Việt Nam chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo ghi nhận từ hệ thống đại lý, dòng xe máy điện UC3 dự kiến sẽ bắt đầu mở bán từ ngày 26/6 tới. Hiện tại, các đại lý đã nhận đặt cọc với mức giá dự kiến là 60 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và 61,4 triệu đồng cho phiên bản Đặc biệt.
Đáng chú ý, những khách hàng thực hiện đặt cọc sớm Honda UC3 sẽ nhận được ưu đãi giảm trực tiếp 2 triệu đồng vào giá bán. Sau khi áp dụng khuyến mãi, giá xe sẽ dao động trong khoảng từ 58 triệu đến 59,4 triệu đồng
