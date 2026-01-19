Hà Nội

Xe

Honda Accord ế ẩm - chính thức ngừng bán tại Việt Nam

Việc Honda Accord biến mất trên danh mục sản phẩm ôtô của hãng tại Việt Nam, đánh dấu một nốt trầm cho dòng sedan biểu tượng của thương hiệu Nhật Bản.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá mẫu xe sedan hạng D Honda Accord tại Việt Nam.

Việc mẫu sedan hạng D Accord bất ngờ bị gạch tên khỏi danh mục sản phẩm trên website chính thức của Honda Việt Nam đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Động thái này đi kèm với sự vắng bóng trong các chương trình kích cầu gần đây, cho thấy khả năng cao hãng xe Nhật Bản đã tạm dừng phân phối Accord tại thị trường xe Việt Nam. Mặc dù phía liên doanh vẫn chưa đưa ra thông báo xác nhận cuối cùng, nhưng những diễn biến thực tế cho thấy đây là một hệ quả tất yếu sau quãng thời gian dài chật vật tìm chỗ đứng.

3-7048.jpg
Honda Accord ế ẩm - chính thức ngừng bán tại Việt Nam.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng này bắt nguồn từ kết quả kinh doanh không mấy khả quan khi Accord liên tục góp mặt vào top 10 ô tô bán ít nhất hàng tháng suốt thời gian dài. Theo số liệu thống kê tùa VAMA, tổng lượng xe tiêu thụ trong năm 2025 của Honda Accord chỉ dừng lại ở con số 42 chiếc, tương đương mức trung bình vỏn vẹn khoảng 3 xe mỗi tháng. Chỉ số này phản ánh sự hụt hơi rõ rệt của mẫu xe Nhật khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là Toyota Camry, vốn vẫn duy trì được sức hút tương đối ổn định với doanh số gấp nhiều lần.

Sức cạnh tranh của Honda Accord suy giảm còn đến từ việc chậm đổi mới về mặt sản phẩm cũng như định giá chưa thực sự hấp dẫn. Kể từ khi ra mắt thế hệ thứ 10 vào cuối năm 2019, mẫu xe này gần như không nhận được những nâng cấp mang tính đột phá để bắt kịp xu hướng công nghệ. Trong khi đó, mức giá niêm yết trên 1,3 tỷ đồng đã tạo nên rào cản lớn đối với khách hàng Việt, nhất là khi thị hiếu tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các dòng SUV đa dụng hoặc xe điện trong cùng tầm giá.

2-8845.jpg
Mẫu xe sedan Accord không còn xuất hiện tại danh danh mục sản phẩm ôtô trên website chính thức của Honda Việt Nam.

Tuy nhiên, việc tạm dừng kinh doanh có thể không phải là dấu chấm hết cho dòng tên Accord tại Việt Nam mà là một bước chuẩn bị cho sự trở lại mạnh mẽ hơn. Tại thị trường Thái Lan, nơi nhập khẩu Accord về nước, thế hệ mới của mẫu sedan này đã được ra mắt với sự xuất hiện của biến thể hybrid e:HEV hiện đại. Giữa bối cảnh làn sóng điện hóa đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người dùng, một phiên bản Accord Hybrid nhập khẩu với diện mạo và động cơ mới hoàn toàn được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện trên dải đất hình chữ S để thay thế cỗ máy xăng truyền thống, giúp Honda giành lại vị thế trong tương lai gần.

