Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lý do hoàng đế Trung Quốc bắt nhiều phi tần phải tránh thai

Kho tri thức

Lý do hoàng đế Trung Quốc bắt nhiều phi tần phải tránh thai

Vào thời phong kiến, hoàng đế Trung Quốc thị tẩm nhiều phi tần nhưng không phải ai cũng có thể mang thai do không ít người phải dùng các biện pháp tránh thai.

Tâm Anh (TH)
Hậu cung của hoàng đế Trung Quốc gồm hàng chục, hàng trăm cho tới hàng ngàn phi tần, mỹ nữ. Thậm chí, cung nữ cũng có thể có cơ hội "lọt vào mắt xanh" của nhà vua và được thị tẩm.
Hậu cung của hoàng đế Trung Quốc gồm hàng chục, hàng trăm cho tới hàng ngàn phi tần, mỹ nữ. Thậm chí, cung nữ cũng có thể có cơ hội "lọt vào mắt xanh" của nhà vua và được thị tẩm.
Để giành được ân sủng của hoàng đế, hầu hết các phi tần dùng đủ mọi cách nhằm có được tình yêu của nhà vua. Nếu may mắn thì họ có thể mang long thai và nếu sinh được hoàng tử hay công chúa thì sẽ có địa vị vững chắc trong cung, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.
Để giành được ân sủng của hoàng đế, hầu hết các phi tần dùng đủ mọi cách nhằm có được tình yêu của nhà vua. Nếu may mắn thì họ có thể mang long thai và nếu sinh được hoàng tử hay công chúa thì sẽ có địa vị vững chắc trong cung, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.
Tuy nhiên, không phải phi tần nào được hoàng đế sủng ái cũng có thể mang thai. Nguyên do là bởi nhiều phi tần sau khi được thị tẩm phải dùng biện pháp tránh thai nếu như có ý chỉ của nhà vua.
Tuy nhiên, không phải phi tần nào được hoàng đế sủng ái cũng có thể mang thai. Nguyên do là bởi nhiều phi tần sau khi được thị tẩm phải dùng biện pháp tránh thai nếu như có ý chỉ của nhà vua.
Nếu hoàng đế không muốn phi tần nào mang thai con của mình thì sẽ sai thái giám áp dụng những biện pháp tránh thai đối với mỹ nhân đó.
Nếu hoàng đế không muốn phi tần nào mang thai con của mình thì sẽ sai thái giám áp dụng những biện pháp tránh thai đối với mỹ nhân đó.
Hoàng đế có quá nhiều con có thể dẫn tới những cuộc tranh quyền đoạt vị đẫm máu. Do đó, bậc đế vương kiểm soát việc để phi tần nào mang thai giúp hạn chế việc có quá nhiều hoàng tử.
Hoàng đế có quá nhiều con có thể dẫn tới những cuộc tranh quyền đoạt vị đẫm máu. Do đó, bậc đế vương kiểm soát việc để phi tần nào mang thai giúp hạn chế việc có quá nhiều hoàng tử.
Những phi tần được nhà vua chọn sinh con đẻ cái cho mình thường là hoàng hậu, quý phi... có xuất thân cao quý và quyền lực trong triều đình.
Những phi tần được nhà vua chọn sinh con đẻ cái cho mình thường là hoàng hậu, quý phi... có xuất thân cao quý và quyền lực trong triều đình.
Gia tộc phía sau những phi tần được sủng ái có thể giúp hoàng đế rất nhiều trong việc ổn định giang sơn, triển khai các kế hoạch phát triển đất nước.
Gia tộc phía sau những phi tần được sủng ái có thể giúp hoàng đế rất nhiều trong việc ổn định giang sơn, triển khai các kế hoạch phát triển đất nước.
Một nguyên nhân khác khiến nhiều phi tần bị buộc phải tránh thai là vì hoàng đế phải tuân thủ các quy tắc của hoàng tộc, tránh hoang dâm vô độ khiến bản thân để lại tai tiếng đến mai sau.
Một nguyên nhân khác khiến nhiều phi tần bị buộc phải tránh thai là vì hoàng đế phải tuân thủ các quy tắc của hoàng tộc, tránh hoang dâm vô độ khiến bản thân để lại tai tiếng đến mai sau.
Vậy nên, dù hoàng đế sủng ái vô vàn phi tần, mỹ nữ nhưng nhiều người sau khi sủng ái sẽ phải áp dụng biện pháp tránh thai như bấm huyệt đạo vào "huyệt hậu môn" của phi tần để "long tinh - tinh trùng" chảy ra ngoài hay cho nhét xạ hương vào rốn, thậm chí cho uống một liều lượng thủy ngân vừa phải.
Vậy nên, dù hoàng đế sủng ái vô vàn phi tần, mỹ nữ nhưng nhiều người sau khi sủng ái sẽ phải áp dụng biện pháp tránh thai như bấm huyệt đạo vào "huyệt hậu môn" của phi tần để "long tinh - tinh trùng" chảy ra ngoài hay cho nhét xạ hương vào rốn, thậm chí cho uống một liều lượng thủy ngân vừa phải.
Theo đó, phi tần sẽ khó có thể mang thai nếu không được hoàng đế cho phép. Nhờ vậy, nhà vua có thể thoải mái "vui vẻ" với các phi tần mà không phải lo để lại tiếng xấu muôn đời là hoang dâm vô độ, "gieo rắc giống nòi bừa bãi". Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Theo đó, phi tần sẽ khó có thể mang thai nếu không được hoàng đế cho phép. Nhờ vậy, nhà vua có thể thoải mái "vui vẻ" với các phi tần mà không phải lo để lại tiếng xấu muôn đời là hoang dâm vô độ, "gieo rắc giống nòi bừa bãi". Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
Tâm Anh (TH)
#hoàng đế Trung Quốc #phi tần phong kiến #phi tần #hoàng đế

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT