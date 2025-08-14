Hà Nội

Lý do bất ngờ khiến nhà máy điện hạt nhân lớn ở Pháp tê liệt

Một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước Pháp phải dừng vận hành khẩn cấp khi đàn sứa khổng lồ tràn vào hệ thống làm mát, gây sự cố hiếm gặp.

Theo Phương Linh/Znews
Nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc nước Pháp. Ảnh: Francebleu
Nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc nước Pháp. Ảnh: Francebleu

Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) - đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Gravelines - cho biết ba lò phản ứng đã tự động ngừng hoạt động vào tối 10/8 và lò thứ tư dừng vào sáng 11/8, sau khi sứa xuất hiện dày đặc trong các trống lọc nước tại trạm bơm. Các trạm này nằm ở khu vực “phi hạt nhân” của nhà máy.

Hai lò phản ứng còn lại vốn đã ngừng để bảo dưỡng, đồng nghĩa toàn bộ sáu lò của nhà máy đều tạm thời ngừng vận hành tính đến ngày 12/8 (giờ địa phương), theo Washington Post.

EDF khẳng định sự cố “không ảnh hưởng đến an toàn của nhà máy, nhân viên hay môi trường” và đang tiến hành các bước cần thiết để khởi động lại lò phản ứng, dự kiến sẽ diễn ra “dần dần trong vài ngày tới”.

Theo chuyên gia sinh học biển Cathy Lucas (Đại học Southampton, Anh), việc EDF mô tả sự xuất hiện của “một lượng lớn” sứa nhiều khả năng là hiện tượng “nở hoa” - khi quần thể sứa trong một vùng biển tăng đột biến do điều kiện sinh sản thuận lợi.

Sứa phát triển mạnh khi nhiệt độ nước cao và độ mặn phù hợp. Đợt nắng nóng mùa hè năm nay ở châu Âu, với nhiều khu vực vượt 38°C, có thể đã tạo môi trường lý tưởng cho một số loài sứa sinh sôi nhanh chóng.

Ngoài ra, tình trạng khai thác hải sản quá mức làm giảm số lượng đối thủ cạnh tranh và kẻ săn mồi của sứa, giúp chúng có nhiều nguồn thức ăn hơn. Khi thời tiết ấm áp và biển lặng, sứa thường nổi gần mặt nước; do bơi kém, chúng khó thoát ra khi bị dòng nước cuốn vào hệ thống làm mát.

Gravelines không phải là trường hợp đầu tiên. Năm 2011, nhà máy Torness (Scotland) và năm 2013, nhà máy Oskarshamn (Thụy Điển) cũng phải dừng hoạt động vài ngày vì hiện tượng tương tự.

Gravelines nằm trên bờ biển Bắc Hải, giữa Calais và Dunkerque, sử dụng nước biển để làm mát lò phản ứng. Nước được lọc qua các trống lớn nhằm giữ lại sinh vật biển và cặn trước khi vào trạm bơm.

Tuy nhiên, theo kỹ sư hạt nhân Ronan Tanguy (Hiệp hội Hạt nhân Thế giới), cơ thể mềm của sứa có thể lọt qua màng lọc đầu tiên và mắc kẹt ở hệ thống trống lọc thứ hai, gây tắc nghẽn và kích hoạt cơ chế dừng tự động để bảo đảm an toàn.

Ông nhận định đây là “sự cố phi hạt nhân” và chỉ là “phiền toái” cho công tác vệ sinh, chứ không đe dọa an toàn nhà máy.

EDF cho biết hiện chưa xác định được loài sứa gây sự cố. Nhà máy Gravelines gồm sáu lò phản ứng nước áp lực, vận hành từ năm 1980-1985, sản xuất khoảng 32,7 TWh điện trong năm 2024, tương đương 9% sản lượng điện hạt nhân của Pháp và đáp ứng tới 70% nhu cầu điện vùng Hauts-de-France.

Photo

Lạ lùng loài sứa hợp nhất hai thành một để... dưỡng thương

Sau khi hợp nhất, chúng trở thành một cơ thể thống nhất và một số chức năng cơ thể sẽ được đồng hóa để hoạt động thống nhất.

La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong
 Óc chó biển - một loài sứa lược từ lâu được giới khoa học cho là thủy tổ của các loài động vật cũng như nhân loại. Chúng là những sinh vật đa bào đầu tiên, nguyên thủy nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Ảnh: Sicence News
La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-2
 Theo một nghiên cứu gần đây, Thủy tổ của loài sứa này có tên là Daihua sanqiong đã sống cách đây 518 triệu năm về trước, và lần đầu được phát hiện khoảng một thập kỷ trước tại phía nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Loài vật này có 18 xúc tu dài bao quanh cái dạ dày mở hoác của nó. 
La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-3
Bản thân là hậu duệ của một chuỗi động vật biển đa bào đầu tiên. Sứa lược giống như một cục thạch dẻo không xương, nhưng lại cực kì ranh ma trong việc săn bắt con mồi. Chúng có thể làm con mồi của mình vướng vào những sợi xúc tu dài như rắn, và nuốt trọn con mồi. 
La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-4
 Hiện tại chi sứa lược có rất nhiều loài khác nhau và được phát hiện có nhiều khả năng kỳ dị như siêu năng lực. Việc nghiên cứu loài này mang lại cho con người nhiều sự hiểu biết về tiến hóa.

La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-5
 Các loài sứa lược đã phát triển một cách độc lập những bộ phận cơ thể phức hợp, tế bào thần kinh, cơ và các hành vi phức tạp hơn nhiều. Vì thế chúng có thể tái tạo lại hầu hết các cơ quan, trong đó có cả bộ não có thể được chúng hình thành lại chỉ trong 3 ngày.

La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-6
Gần đây, một nhà khoa học người Nhật trong một lần tình cờ đã phát hiện thêm một khả năng kỳ dị của loài vật đặc biệt này. Đó là việc chúng có thể ghép đôi 2 cá thể bị thương để giúp nhau chữa lành.
La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-7
 Khi thu thập các mẫu sứa, Nhà sinh vật học Kei Jokura - Viện Khoa học Tự nhiên Quốc gia Nhật Bản đã vô tình làm tổn thương một vài cá thể trong số chúng khi thu thập cho một nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm sinh học biển ở Woods Hole, Massachusetts (Hoa Kỳ).

La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-8
 Trong thời gian lưu trữ tại cơ quan nghiên cứu này, những con sứa bị thương đó tự tìm đến nhau và tiến hành một quá trình cực kỳ độc đáo trong thế giới động vật, chúng ghép đôi lại với nhau.
La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-9
Kei Jokura chỉ phát hiện ra khi ban đầu nhìn thấy có một cá thể sứa to bất thường, chỉ đến khi soi dưới kính hiển vi thì ông phát hiện ra đó thực chất là hai cá thể dính liền với nhau.

La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-10
 Điều kỳ lạ là chúng không còn muốn tách nhau ra nữa mà thực sự trở thành một cá thể mới. Các cơ quan riêng của 2 cá thể được đồng bộ hóa lại để thực hiện nhiệm vụ của "cơ thể" chung. Điều này khiến cho Kei Jokura tiến hành kiểm nghiệm lại phát hiện của mình.

La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-11
Ông cùng các đồng nghiệp đã lấy các cặp sứa lược, cắt một mảnh từ mỗi cặp và ghim chúng vào đĩa mổ với các đầu cắt của chúng tiếp giáp. Kết quả chín trong số 10 cặp, các vị trí bị thương đã hợp nhất chỉ sau một đêm, tạo ra một đoạn mô liên tục.

La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-12
 Chúng không chỉ trông giống như một sinh vật, mà còn hành động như một sinh vật. Khi bị thúc vào một bên của hai con sứa, cả hai cơ thể đều phản ứng bằng cách co lại. Điều đó cho thấy hệ thần kinh của hai con sứa cũng có thể đã hợp nhất. Đây được xem như kỳ tích kiểu Frankenstein. 

La lung loai sua hop nhat hai thanh mot de... duong thuong-Hinh-13
Khả năng hợp nhất của 'quả óc chó biển' cho thấy, loài động vật này không có khả năng phân biệt giữa cơ thể của chúng và cơ thể khác, một đặc điểm được gọi là nhận thức đồng loại. Ở người, nhận thức đồng loại là thứ có thể khiến cơ thể từ chối cấy ghép nội tạng.  
Photo

Loài sứa biển biết 'biến hình' khiến giới khoa học kinh ngạc

Quá trình "biến hình" của loài sứa biển này bao gồm việc đồng bộ hóa hệ thần kinh và chia sẻ các chức năng cơ thể, một điều chưa từng thấy ở bất kỳ loài động vật nào khác.

Loai sua bien biet 'bien hinh' khien gioi khoa hoc kinh ngac

Trong thế giới đại dương bao la, loài sứa lược (Ctenophora) nổi bật không chỉ bởi vẻ đẹp lung linh mà còn bởi khả năng đặc biệt: hợp nhất cơ thể sau khi bị thương. Đây là một phát hiện đáng kinh ngạc, mở ra nhiều tiềm năng nghiên cứu về sinh học và y học. (Ảnh: Wikipedia) 
Kiến thức cần biết

Loài động vật trong suốt như sứa, lớn nhanh nhất thế giới

Chỉ trong vòng 48 giờ, cá salp có thể trưởng thành, trở thành loài động vật đa bào phát triển nhanh nhất trên trái đất, chúng có tác động đáng kể đến sức khỏe của đại dương.

Cá salp phân bố rộng rãi khắp Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, chúng ăn thực vật phù du, những sinh vật biển này trong suốt và có kết cấu giống như thạch.
