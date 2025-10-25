Hà Nội

Lương Bằng Quang sự nghiệp mờ nhạt, đời tư tai tiếng

Giải trí

Lương Bằng Quang sự nghiệp mờ nhạt, đời tư tai tiếng

Khoảng 10 năm trở lại đây, Lương Bằng Quang không có sản phẩm âm nhạc gây chú ý, trong khi đó, cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của anh gắn liền với thị phi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Lương Bằng Quang được nhiều khán giả biết đến vào những năm 2000 nhờ các bài hát sáng tác cho các ca sĩ khác hoặc tự thể hiện. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.
Các bài hát của Lương Bằng Quang được nhiều khán giả yêu thích gồm Đôi chân thiên thần, Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Đừng làm nỗi đau thêm dài, Lời ru rừng xanh, Hương tháng giêng, Chính em, Bay cùng tình yêu. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.
Khoảng 10 năm trở lại đây, Lương Bằng Quang lại không có sản phẩm âm nhạc gây chú ý. Không ít khán giả cho rằng anh đã hết thời. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.
Trong cuộc phỏng vấn với Người Lao Động năm 2019, Lương Bằng Quang chia sẻ: “Khán giả xem Lương Bằng Quang là một ca sĩ, có rất nhiều bài hát và lên sân khấu thường xuyên. Bây giờ không thấy Lương Bằng Quang lên sân khấu, lên gameshow, lên truyền hình nữa nên họ gọi hết hào quang là lẽ phải”. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.
Đời tư của Lương Bằng Quang đầy ồn ào. Theo Znews, năm 2017, trong gameshow Sao nối ngôi, khi nhạc sĩ Thái Châu thắc mắc tại sao Lương Bằng Quang lại chọn thể hiện ca khúc Chợt thấy đêm buồn, nam nhạc sĩ trả lời: “Em thích thì em muốn hát, em thích thì em làm thôi ạ. Em xin lỗi anh Thái Châu vì đã trả lời cộc lốc”. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.
Bị chỉ trích ngạo mạn với nhạc sĩ Thái Châu, Lương Bằng Quang lên tiếng: “Giá như tôi chọn cách im lặng trước những câu hỏi trên truyền hình. Rút kinh nghiệm”. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.
Gần đây, Lương Bằng Quang có nhiều bài đăng gây tranh cãi về Ngân 98 sau khi hot girl thị phi bị bắt. Thậm chí, nam nhạc sĩ đăng video, nói đọc thư của Ngân 98 nhưng sau đó anh lại xin lỗi vì đã có chia sẻ gây hiểu nhầm về bức thư của Ngân 98. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.
Mới đây, mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Ngân 98thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM) xác định Lương Bằng Quang đã dùng tiền ‘chạy án’. Ảnh: Tiền Phong.
Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường để “lo việc” nhằm mục đích không bị xử lý. Ảnh: Người Lao Động.
#Sự nghiệp âm nhạc mờ nhạt #Đời tư thị phi của Lương Bằng Quang #Ảnh hưởng của scandal và thị phi #Chuyện đời tư và tranh cãi #Liên quan đến Ngân 98 và vụ án pháp lý #Lương Bằng Quang

