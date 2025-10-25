Lương Bằng Quang sự nghiệp mờ nhạt, đời tư tai tiếng

Khoảng 10 năm trở lại đây, Lương Bằng Quang không có sản phẩm âm nhạc gây chú ý, trong khi đó, cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của anh gắn liền với thị phi.