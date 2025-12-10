Luật Hàng không mới nhiều đột phá trong đầu tư mở rộng sân bay

Nhà đầu tư cảng hàng không thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp công trình không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chiều 10/12, Quốc hội chính thức thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) với đại đa số đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành.

Trước khi Luật được thông qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày báo cáo tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, dự thảo Luật đã hoàn thiện quy định cho phép cơ quan có thẩm quyền được quyết định đầu tư, cho phép nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng, bảo trì, khai thác công trình vào mục đích lưỡng dụng tại cảng hàng không trên đất quốc phòng, an ninh mà không phải chuyển quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng đất và bổ sung nguyên tắc đầu tư xây dựng cảng hàng không phải bảo đảm kết nối đồng bộ.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định cho phép khi thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp công trình tại cảng hàng không trên diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình.

Cụ thể, quy định việc đầu tư xây dựng cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không phải bảo đảm các nguyên tắc: Tuân thủ quy hoạch chi tiết cảng hàng không; phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời phải bảo đảm kết nối đồng bộ các kết cấu hạ tầng tại cảng hàng không, kết nối cảng hàng không với hạ tầng giao thông vận tải hành khách công cộng khác, kết nối giao thông giữa các cảng hàng không trong một khu vực.

Bảo đảm các yêu cầu về quản lý, khai thác các công trình lưỡng dụng cho cả mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích dân sự.

Tuân thủ các quy định về năng lực nhà đầu tư, điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; điều kiện chuyển nhượng dự án, doanh nghiệp dự án, vốn, tài sản hình thành trong và sau đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức có vốn đầu tư của nước ngoài.

Nhà nước đầu tư, giao doanh nghiệp nhà nước đầu tư hoặc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật để xây dựng cảng hàng không mới.

Đối với công trình tại cảng hàng không trên đất quốc phòng, an ninh và tài sản công, cơ quan có thẩm quyền được quyết định đầu tư, cho phép nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng, bảo trì, khai thác công trình vào mục đích lưỡng dụng tại cảng hàng không trên đất quốc phòng, an ninh mà không phải chuyển quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng đất.

Đầu tư nâng cấp, mở rộng, bảo trì công trình tại cảng hàng không là tài sản công mà không phải chuyển quyền sở hữu tài sản và được phân bổ, thu hồi chi phí tương ứng với phần chi phí đầu tư, bảo trì công trình…

Nhà đầu tư cảng hàng không hoặc doanh nghiệp cảng hàng không tổ chức đầu tư, cho thuê lại đất để đầu tư xây dựng các công trình tại cảng hàng không bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng.

Nhà đầu tư cảng hàng không hoặc doanh nghiệp cảng hàng không thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp công trình tại cảng hàng không trên diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về hoạt động đầu tư xây dựng cảng hàng không bằng nguồn vốn ngoài nhà nước, Luật quy định: Nhà nước tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư xây dựng cảng hàng không theo phương thức đối tác công tư hoặc theo hình thức đầu tư kinh doanh.

Trước khi quyết định hình thức đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Về quản lý giá dịch vụ vận chuyển và điều tiết giá, dự luật bổ sung quy định giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản được thực hiện theo cơ chế thị trường, nhưng có sự điều tiết giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để phù hợp với biến động thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không và phí bảo đảm an ninh hành khách, hành lý sẽ được hãng hàng không thu hộ thông qua giá dịch vụ vận chuyển hành khách.