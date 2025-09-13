Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Louis Phạm khiến bạn trai Việt Kiều xuýt xoa với tạo hình mới đầy quyến rũ

Ngay khi Louis Phạm đăng tải bộ ảnh mới, bạn trai Việt Kiều của cô nàng - Paul Lê đã ngay lập tức chia sẻ lại bộ ảnh của bạn gái với sự xuýt xoa.

Trầm Phương
Sau khi quay lại bên nhau vào tháng 7 vừa qua, cặp đôi Louis Phạm - Paul Lê thường xuyên tương tác đầy ngọt ngào trên mạng xã hội. (Ảnh: IG@louispham203)
Mới đây nhất, khi cựu vận động viên thể dục dụng cụ đăng tải bộ ảnh với tạo hình mới đầy quyến rũ, bạn trai thiếu gia Việt Kiều Paul Lê đã ngay lập tức chia sẻ lại với biểu tượng cảm xúc xuýt xoa: "Woww đẹp quá". (Ảnh: IG@paulle)
Trong bộ ảnh concept mới này, Louis Phạm đã hóa thân thành một quý cô Paris cổ điển với phong cách thời trang vô cùng tinh tế. (Ảnh: IG@louispham203)
Chiếc váy đen ánh kim ngắn ôm sát cơ thể, thiết kế cúp ngực hai dây tạo điểm nhấn gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch. (Ảnh: IG@louispham203)
Điều ấn tượng nhất chính là cách cô nàng phối trang sức. Những sợi dây chuyền ngọc trai nhiều tầng được đeo chồng lên nhau, từ ngắn đến dài, tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng bắt mắt. (Ảnh: IG@louispham203)
Không chỉ vậy, Louis còn khéo léo sử dụng chuỗi ngọc trai như một chiếc thắt lưng ôm lấy eo, vừa tôn lên vóc dáng vừa thêm phần sang trọng cho tổng thể outfit. (Ảnh: IG@louispham203)
Chiếc mũ beret đen - biểu tượng không thể thiếu của phong cách Pháp - được Louis Phạm sử dụng một cách tinh tế. Cô nàng nghiêng mũ về một bên, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn và hơi hướng cổ điển đặc trưng. (Ảnh: IG@louispham203)
Đôi tất lưới đen với logo Chanel là chi tiết không thể bỏ qua, vừa tạo điểm nhấn thú vị vừa tăng thêm độ quyến rũ cho tổng thể. Kết hợp cùng đôi giày cao gót đen bóng, Louis Phạm đã tạo nên một "package" hoàn hảo từ đầu đến chân. (Ảnh: IG@louispham203)
Những chiếc vòng tay kim loại và nhẫn được phối hợp khéo léo, không quá rườm rà nhưng đủ để tạo điểm nhấn. (Ảnh: IG@louispham203)
Từ khi có những động thái hoạt động trở lại sau lùm xùm, Louis Phạm thường xuyên thay đổi hình ảnh, chăm chỉ hoạt động, tham sự các sự kiện khác nhau. (Ảnh: IG@louispham203)
#Louis Phạm #phạm như phương #paul lê #bạn trai louis phạm #bạn trai việt kiều louis phạm #Louis Phạm tạo hình mới

