Lợi ích của quả nhãn

Giàu giá trị dinh dưỡng

Quả nhãn rất giàu giá trị dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, đường tự nhiên, vitamin C, B1, B2, B3 và khoáng chất như kali, magie, sắt, photpho. Mỗi 100g cùi nhãn chứa 60 calo. So với các loại trái cây mùa hè khác như 100g vải thiều chứa 66 calo, sầu riêng chứa 147 calo…, lượng calo trong nhãn thấp hơn đáng kể.

Ngăn ngừa bệnh trầm cảm

Việc tiêu thụ nhãn thường xuyên được xem là một phương pháp hiệu quả giúp ngăn ngừa các chứng bệnh về thần kinh, điển hình là trầm cảm. Quả nhãn có khả năng làm thư giãn và tăng cường chức năng hoạt động của các dây thần kinh. Điều này cũng góp phần ngăn ngừa nguy cơ mắc chứng mất ngủ.

Cải thiện khả năng tuần hoàn máu

Ăn nhãn là một cách tuyệt vời giúp tăng cường khả năng hấp thụ sắt vào cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh thiếu máu. Ngoài ra, nó cũng giúp hệ thần kinh gần tim và lá lách cảm thấy dễ chịu hơn, bớt áp lực. Hơn nữa, việc tiêu thụ nhãn còn có tác dụng bảo vệ cơ thể trước những yếu tố gây ra các vấn đề về tuyến tụy, đồng thời cải thiện sức khỏe cho các cơ quan sinh sản ở phái nữ.

Quả nhãn có nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa/ nguồn internet

Tăng tuổi thọ

Nhãn được xem là một loại trái cây có khả năng giúp tăng tuổi thọ và hỗ trợ quá trình làm lành các vết thương của cơ thể. Điều này giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn hại bởi các gốc tự do. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nhãn thường xuyên cũng giúp bạn giảm được các nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Cung cấp vitamin C

Vitamin C giữ vai trò quan trọng đối với sức khoẻ của các mô trong cơ thể. Quả nhãn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp thúc đẩy quá trình chữa lành các vết cắt và những tổn thương. Đồng thời kích thích sản sinh collagen – một phần thiết yếu đối với sụn, da, cơ và xương cũng như hầu hết các cơ quan khác của cơ thể. Ngoài ra, vitamin C có trong quả nhãn cũng góp phần tăng cường độ chắc khỏe cho răng và nướu.