Hà Nội

Không chỉ là gia vị, rau húng quế giúp dạ dày 'dễ chịu' hơn

Sống Khỏe

Không chỉ là gia vị quen thuộc, rau húng quế còn hỗ trợ tiêu hóa nhờ đặc tính chống viêm, giảm đầy hơi, bảo vệ dạ dày và giúp cơ thể thư giãn.

Vân Giang
Rau húng quế không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt mà còn mang lại những lợi ích đáng kể cho hệ tiêu hóa. Nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi, húng quế được xem như một giải pháp tự nhiên giúp hỗ trợ hoạt động của dạ dày và đường ruột. Ảnh minh họa
Trong thành phần của rau húng quế có các hoạt chất chống viêm và chống oxy hóa như eugenol, linalool và citronellol. Những chất này có khả năng làm dịu tình trạng viêm ở niêm mạc dạ dày và ruột, góp phần hạn chế nguy cơ viêm loét cũng như các rối loạn tiêu hóa kéo dài. Ảnh minh họa
Đồng thời, các hợp chất sinh học trong húng quế còn hỗ trợ duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất. Ảnh minh họa
Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng húng quế trong bữa ăn hằng ngày có thể giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu. Các tinh chất trong lá húng quế kích thích cơ thể tiết enzym tiêu hóa, giúp thức ăn được phân giải hiệu quả hơn. Nhờ đó, cảm giác nặng bụng sau ăn được cải thiện, đồng thời khả năng hấp thụ dưỡng chất cũng được tăng cường. Ảnh minh họa
Bên cạnh tác dụng trực tiếp lên hệ tiêu hóa, húng quế còn mang lại lợi ích gián tiếp thông qua việc giảm căng thẳng. Căng thẳng tâm lý là yếu tố thường làm rối loạn hoạt động của dạ dày và ruột, gây ra các triệu chứng như đau bụng, co thắt hoặc rối loạn tiêu hóa. Ảnh minh họa
Eugenol một thành phần quan trọng trong húng quế được cho là có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp cơ thể thư giãn hơn. Khi tinh thần ổn định, hoạt động tiêu hóa cũng trở nên nhịp nhàng và hiệu quả hơn.
Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong rau húng quế còn giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày trước tác động của các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ tổn thương và viêm nhiễm. Nhờ những lợi ích này, húng quế không chỉ góp phần làm phong phú hương vị món ăn mà còn hỗ trợ chăm sóc hệ tiêu hóa một cách tự nhiên. Ảnh minh họa
Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng rau húng quế với lượng vừa phải và kết hợp cùng chế độ ăn uống cân đối. Người mắc bệnh dạ dày mạn tính hoặc đang điều trị bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên. Việc sử dụng đúng cách sẽ giúp phát huy tối đa lợi ích của loại rau gia vị quen thuộc này đối với sức khỏe tiêu hóa. Ảnh minh họa
