Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lốc xoáy kinh hoàng, mái tôn bay lả tả ở Bắc Ninh

Tại Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện, cuốn bay hàng trăm mái tôn và làm gãy đổ nhiều cây cối.

Theo Bảo Khánh/Vietnamnet

Chiều 26/8, hoàn lưu bão số 5 đã gây ra gió mạnh và mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Đáng chú ý, tại Khu công nghiệp (KCN) Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan với một cơn lốc xoáy lớn quét qua khu vực.

loc-xoay-2.jpg
Mái tôn bay la liệt.

Người dân tại đây đã ghi lại được khoảnh khắc cơn lốc xoáy dữ dội cuốn phăng nhiều mái tôn và làm gãy đổ hàng loạt cây cối.

Trong các đoạn clip được chia sẻ, có thể thấy hàng trăm tấm mái tôn bị cuốn lên không trung, bay tứ tung giữa những cơn gió mạnh. Sau khi hoành hành tại KCN, cơn lốc tiếp tục di chuyển theo hướng về phía Thủ đô Hà Nội.

loc-xoay.jpg
Nhiều cột điện bị gãy đổ.

Trao đổi với PV VietNamNet vào chiều cùng ngày, đại diện Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh cho biết, rất may cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người hay tổn thất lớn về tài sản. Thiệt hại chủ yếu ghi nhận là phần mái tôn tại khu vực bãi đỗ xe bị thổi bay và một số cây xanh trong KCN bị gãy đổ.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/sau-bao-so-5-loc-xoay-kinh-hoang-quet-qua-kcn-yen-phong-bac-ninh-2436398.html?gidzl=WYs19n9rz0k5C8Oa4Mtt3OC_XYCCOlKAcck28Gmtemh8RjOX2ZEaMfnkXd0CPFqDbJcBT3YXQqCO4d3q2m&zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
#Bắc Ninh #lốc xoáy #lốc xoáy khu công nghiệp Yên Phong

Bài liên quan

Xã hội

Nghệ An bị thiệt hại khoảng 860 tỷ đồng do bão số 5

Bão số 5 đã gây ra thiệt hại nặng nề trên nhiều lĩnh vực ở Nghệ An, nhà cửa bị tốc mái, cây xanh bị đổ gãy, giao thông tê liệt, ước tính khoảng 860 tỷ đồng.

Ngày 26/8, theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, bão số 5 Kajiki đã khiến 2 người bị thương tại xã Hùng Châu và xã Quỳnh Mai. Thiệt hại về kinh tế khoảng 846 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 2.189 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng và 462 nhà bị ngập sâu. 14 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, ở địa phương như Thần Lĩnh, Vinh Lộc, Vạn An, Nam Đàn, Bình Minh, Quỳnh Châu, Quang Đồng, Giai Lạc, Vĩnh Tường và Trung Lộc.

Xem chi tiết

Xã hội

Loạt tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh bị bão số 5 Kajiki đánh tan tác

Trong lúc neo đậu tránh trú bão ở bờ biển, hàng loạt tàu thuyền của ngư dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã bị sóng lớn, gió to đánh chìm...

z6946494507592-c804d52db822cbaba09db4830c6dfbe4.jpg
Hàng loạt tàu thuyền của ngư dân xã Thiên Cầm bị bão số 5 Kajiki đánh chìm.
z6946494524120-1683f443cfcbf33eeb8074814662356b.jpg
Sau bão, tàu thuyền bị sóng đánh tan hoang trên biển
Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều tuyến đường ở các xã miền Tây Nghệ An bị tắc nghẽn do bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở miền núi Nghệ An bị sạt lở, ngập lụt nặng, giao thông bị tắc nghẽn…

Ngày 26/8, thông tin từ ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 25/8 đã làm hàng chục khối đất, đá từ taluy dương sạt xuống, chắn ngang Quốc lộ 7 tại khu vực bản Nhẵn khiến giao thông trên tuyến quốc lộ này bị tắc nghẽn từ lúc 3h sáng ngày 26/8.

Toàn bộ tuyến quốc lộ nối miền Tây tỉnh Nghệ An với cửa khẩu Nậm Cắn thông sang Lào bị tắc nghẽn, không thể lưu thông theo cả hai hướng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới