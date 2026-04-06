Loài thằn lằn mới phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang có gì đặc biệt?

Sau quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích, các nhà khoa học đã phát hiện một loài thằn lằn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào ngày 5/4, Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết loài thằn lằn mới được phát hiện tại khu vực vườn có tên khoa học Scincella vuquangensis (tên thường gọi: Thằn lằn cổ Vũ Quang).

Các nhà khoa học đã mô tả và công bố phát hiện về loài thằn lằn cổ Vũ Quang trên Tạp chí khoa học quốc tế Zootaxa. Theo thông tin được công bố, Scincella vuquangensis là loài thuộc nhóm bò sát - lưỡng cư (Herpetofauna) thứ hai được công bố tại khu vực này chỉ trong những tháng đầu năm 2026.

Loài thằn lằn mới phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Người Lao động.

Việc phát hiện loài thằn lằn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang đến từ sự phối hợp nghiên cứu giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Sinh học và Vườn Quốc gia Vũ Quang. Quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích đã góp phần làm sáng tỏ thêm giá trị sinh học đặc hữu của hệ sinh thái rừng thường xanh tại địa phương.

Khám phá trên tiếp tục khẳng định tiềm năng to lớn về đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Vũ Quang nói riêng và của Việt Nam nói chung. Đồng thời, loài thằn lằn mới được phát hiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học mà còn góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn bảo tồn đa dạng sinh học cho cả khu vực.

Cận cảnh thằn lằn cổ Vũ Quang. Ảnh: Người Lao động.

Được thành lập ngày 30/7/2002, Vườn Quốc gia Vũ Quang nằm ở trung tâm dãy Trường Sơn. Với diện tích hơn 57.000 ha, Vườn Quốc gia Vũ Quang được xác định là khu vực sinh thái có mức độ ưu tiên toàn cầu, giữ giá trị quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học cho Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.