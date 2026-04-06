Kho tri thức

Loài thằn lằn mới phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang có gì đặc biệt?

Sau quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích, các nhà khoa học đã phát hiện một loài thằn lằn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Tâm Anh (TH)

Vào ngày 5/4, Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết loài thằn lằn mới được phát hiện tại khu vực vườn có tên khoa học Scincella vuquangensis (tên thường gọi: Thằn lằn cổ Vũ Quang).

Các nhà khoa học đã mô tả và công bố phát hiện về loài thằn lằn cổ Vũ Quang trên Tạp chí khoa học quốc tế Zootaxa. Theo thông tin được công bố, Scincella vuquangensis là loài thuộc nhóm bò sát - lưỡng cư (Herpetofauna) thứ hai được công bố tại khu vực này chỉ trong những tháng đầu năm 2026.

Loài thằn lằn mới phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Người Lao động.

Việc phát hiện loài thằn lằn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang đến từ sự phối hợp nghiên cứu giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Sinh học và Vườn Quốc gia Vũ Quang. Quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích đã góp phần làm sáng tỏ thêm giá trị sinh học đặc hữu của hệ sinh thái rừng thường xanh tại địa phương.

Khám phá trên tiếp tục khẳng định tiềm năng to lớn về đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Vũ Quang nói riêng và của Việt Nam nói chung. Đồng thời, loài thằn lằn mới được phát hiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học mà còn góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn bảo tồn đa dạng sinh học cho cả khu vực.

Cận cảnh thằn lằn cổ Vũ Quang. Ảnh: Người Lao động.

Được thành lập ngày 30/7/2002, Vườn Quốc gia Vũ Quang nằm ở trung tâm dãy Trường Sơn. Với diện tích hơn 57.000 ha, Vườn Quốc gia Vũ Quang được xác định là khu vực sinh thái có mức độ ưu tiên toàn cầu, giữ giá trị quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học cho Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Chi tiết loài ếch mới phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Một loài ếch suối mới được các chuyên gia phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Loài này có chi sau dài, da lưng nhẵn.

Các nhà khoa học cho biết loài ếch mới phát hiện thuộc nhóm Amolops monticola, có kích thước nhỏ đến trung bình. Loài này có đặc điểm đặc trưng là chi sau dài, da lưng nhẵn, màu sắc cơ thể thích nghi với môi trường suối rừng núi. Cá thể đực có túi thanh âm ngoài.

Loài ếch mới được các chuyên gia xác định dựa trên sự kết hợp giữa các đặc điểm hình thái và phân tích di truyền phân tử, cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với các loài cùng chi đã biết.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm do người dân giao nộp

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một cá thể khỉ quý hiếm do người dân ở xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp. Đó là loài khỉ đuôi lợn quý hiếm.

Ngày 15/1, Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn do người dân giao nộp để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên theo quy định. Ảnh: Tiền phong.
Trước đó, sáng ngày 12/1, ông Trần Công Khanh (SN 1965, trú thôn 6, xã Hương Sơn) phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn, nặng khoảng 10 kg khi làm vườn tại nhà. Ảnh: Gia đình & Xã hội.
Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể cu li quý hiếm

Trong quá trình dọn dẹp vườn nhà, anh Trần Mạnh Thắng (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện cá thể culi nên đã bắt lại, đồng thời tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 3/1, thông tin từ Công an xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn bàn giao an toàn cá thể cu li cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trước đó, trong quá trình dọn dẹp vườn nhà, anh Trần Mạnh Thắng (SN 1974, trú thôn Tân Thủy, xã Sơn Giang) phát hiện cá thể cu li nên liên hệ với chính quyền địa phương, Công an xã Sơn Giang để trình báo và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

