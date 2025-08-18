Loài tắc kè ngón cong mới phát hiện ở Gia Lai

Loài tắc kè ngón cong mới được ghi nhận ở tỉnh Gia Lai với phiên bản mới màu nâu. Trước đó, loài này được phát hiện lần đầu tiên ở Gia Lai tháng 7/2022.

Phường Ayun Pa (Gia Lai) mới ghi nhận sự xuất hiện của tắc kè ngón cong. Lần này, các chuyên gia phát hiện phiên bản mới của tắc kè ngón cong có màu nâu.

Theo ghi nhận của các nhà khoa học, tắc kè ngón cong - sinh vật có vảy, chân tay mảnh mai và ngón chân cong thong thả chạy dọc một số tảng đá gần khu vực canh tác của người dân ở Ayun Pa. Tuy nhiên, phần lớn lối sống, hành vi của chúng vẫn chưa được biết đến.

Trong các bức ảnh được chụp mới đây, phiên bản màu nâu của tắc kè ngón cong gây nhiều bất ngờ. Đầu của chúng có "những đốm nâu sẫm nhỏ, có hình dạng bất thường" và một dải "mỏng" chạy quanh cổ. Các nhà nghiên cứu cho biết, lưng của chúng có in một số "dải có hình dạng bất thường".

ắc kè ngón cong. Ảnh: Vinh Quang Luu via Nguyen, Ha, Murdoch, Grismer, Grismer and Luu (2025).

Loài tắc kè ngón cong lần đầu được ghi nhận ở tỉnh Gia Lai vào tháng 7/2022. Sau khi xác định đây là loài tắc kè mới, các nhà khoa học đặt tên là tắc kè ngón chân cong Ayun Pa (Ayun Pa bent-toed gecko) với tên khoa học là Cyrtodactylus ayunpaensis.

Nhóm nghiên cứu đặt tên cho loài tắc kè mới dựa theo tên gọi của Ayun Pa. Cho đến nay, địa điểm này là nơi duy nhất mà loài tắc kè này được phát hiện.

Khi trưởng thành, tắc kè ngón chân cong Ayun Pa có thể đạt chiều dài tới 17,8 cm. Chúng có các đặc điểm: thân hình ngắn, các chi "mảnh vừa phải", đầu tương đối rộng và dẹt, mõm dài và đôi mắt lớn.