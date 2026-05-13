Chiêm ngưỡng kho báu san hô hoang sơ cuối cùng của Biển Đỏ

Ẩn mình bên bờ Biển Đỏ của Sudan, Sanganeb và Vịnh Dungonab là thế giới san hô hoang sơ mà rất ít người từng biết tới.

Vườn quốc gia biển Sanganeb và Vịnh Dungonab là một trong những Di sản Thế giới biển ít người biết nhất châu Phi. Nằm dọc bờ biển Sudan bên Biển Đỏ, khu vực này nổi tiếng bởi hệ sinh thái biển gần như còn nguyên sơ, nơi cá mập, cá heo, rùa biển và các rạn san hô phát triển mạnh giữa vùng nước xanh thẳm. Với nhiều nhà sinh học biển, đây là một trong những “kho báu đại dương” quan trọng nhất của Biển Đỏ.

Phần nổi bật nhất của khu di sản là rạn san hô Sanganeb – một cấu trúc san hô vòng nằm tách biệt giữa biển khơi. Từ trên cao, nó trông giống một chiếc nhẫn khổng lồ màu ngọc lam nổi giữa đại dương xanh đậm. Ngọn hải đăng ở Sanganeb, được xây từ thời thuộc địa, đứng giữa biển như một hòn đảo nhỏ cô độc. Xung quanh rạn là những bức tường san hô dựng đứng nhô lên giữa vùng nước sâu, tạo môi trường lý tưởng cho cá mập đầu búa, cá đuối manta và vô số loài cá nhiệt đới đầy màu sắc.

Trong khi đó, Vịnh Dungonab và đảo Mukkawar lại mang vẻ yên bình hơn với các đầm phá rộng và vùng nước nông ven bờ. Đây là nơi sinh sống của quần thể bò biển dugong hiếm gặp – loài động vật biển ăn cỏ từng tạo nên nhiều truyền thuyết về nàng tiên cá trong lịch sử hàng hải. Những bãi biển hoang sơ quanh vịnh cũng là nơi rùa biển lên đẻ trứng, còn chim biển di cư tụ tập theo mùa trên các đảo đá nhỏ.

Điều đặc biệt là hệ sinh thái nơi đây vẫn còn khá nguyên vẹn do khu vực này ít chịu tác động từ du lịch đại trà. So với nhiều điểm lặn nổi tiếng khác ở Biển Đỏ như Ai Cập, vùng biển Sudan vẫn mang cảm giác hoang dã và bí ẩn. Nhiều thợ lặn mô tả việc khám phá Sanganeb giống như quay ngược thời gian trở về đại dương nguyên thủy trước khi du lịch biển bùng nổ toàn cầu.

Một điều thú vị khác là vùng biển Sudan từng thu hút nhiều nhà thám hiểm nổi tiếng. Nhà hải dương học huyền thoại Jacques Cousteau từng thực hiện các chuyến thám hiểm tại đây vào thập niên 1960. Ông thậm chí xây dựng một căn cứ nghiên cứu dưới nước thử nghiệm gần Sudan trong dự án Conshelf nổi tiếng. Điều đó cho thấy Biển Đỏ Sudan từ lâu đã được xem là nơi đặc biệt đối với giới nghiên cứu đại dương.

Ngày nay, giữa bối cảnh biến đổi khí hậu và sự suy giảm của nhiều rạn san hô trên thế giới, Sanganeb và Vịnh Dungonab càng trở nên quý giá. Địa điểm này không chỉ là thiên đường biển tuyệt đẹp mà còn là “ngân hàng sinh học” quan trọng cho tương lai của hệ sinh thái Biển Đỏ.