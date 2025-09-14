Hà Nội

Loài hoa vua chịu nhiệt, biến sân vườn thành biển màu rực rỡ kéo bình an đến

Kho tri thức

Loài hoa vua chịu nhiệt, biến sân vườn thành biển màu rực rỡ kéo bình an đến

Loài cây cảnh phong thủy hoa sai, nở rộ quanh năm, chịu nắng nóng cực tốt, giúp thu hút tài lộc, bình an, biến khu vườn thành biển hoa tuyệt đẹp.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Mùa hè nóng nực, nhiều cây cảnh phải vật lộn để sinh tồn, héo úa và chết dần. Thế nhưng vẫn có những loài cây tràn đầy sức sống, ra hoa rực rỡ bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
Hoa giấy, hoa mười giờ, hoa dừa cạn là những cái tên quen thuộc thường được người yêu cây lựa chọn vì vừa đẹp vừa chịu nóng tốt. Trong đó, hoa giấy đặc biệt nổi bật nhờ sự đa dạng màu sắc và dễ chăm sóc.
Thế nhưng, nếu bạn đã quen thuộc với hoa giấy thì hãy thử đổi mới bằng một loài cây cảnh đang được ca ngợi là “vua chịu nhiệt”: Hồng Mallow (Lavatera Trimestris).
Hồng Mallow còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như rose mallow (hồng dâm bụt), royal mallow (dâm bụt hoàng gia) hay common tree mallow (dâm bụt hàng năm). Nó thuộc chi Malva, họ Dâm bụt.
Theo tiếng Latin, “Trimestris” nghĩa là “3 tháng”, ám chỉ thời gian từ khi gieo hạt đến lúc cây nở hoa chỉ mất khoảng 70 ngày – cực kỳ nhanh chóng.
Đây là giống cây lùn, cao chỉ 50–60cm, tán tròn gọn gàng, hoa lớn 8–10cm, hình phễu với 5 cánh mềm mại. Màu hoa thường là hồng và trắng, rực rỡ dưới nắng hè.
Không chỉ đẹp, Hồng Mallow còn rất sai hoa. Khi trưởng thành, một cây có thể nở hàng trăm bông cùng lúc. Nếu trồng theo cụm, chúng dễ dàng tạo thành cả một biển hoa lãng mạn.
Đặc biệt, thời kỳ nở rộ nhất của Hồng Mallow rơi vào tháng 6–7, đúng cao điểm mùa hè – thời điểm mà nhiều cây cảnh khác kiệt sức. Nhờ vậy, loài hoa này càng trở nên quý giá.
Cách trồng và chăm sóc Hồng Mallow không phức tạp: đất tơi xốp, thoáng khí; trồng nơi nhiều nắng; tưới nước theo nguyên tắc “đất khô mới tưới”; cắt tỉa thường xuyên để cây ra nhiều hoa hơn.
Chỉ cần gieo hạt vào mùa xuân hay hè, bạn sẽ nhanh chóng có một không gian sân vườn hay ban công tràn ngập sắc hồng, sắc trắng của loài hoa phong thủy chịu nhiệt bậc nhất này.
