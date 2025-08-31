Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trầu bà công chúa hồng tuyệt đẹp, cây cảnh phong thủy hút lộc sang trọng

Kho tri thức

Trầu bà công chúa hồng tuyệt đẹp, cây cảnh phong thủy hút lộc sang trọng

Trầu bà công chúa hồng với lá trái tim pha hồng độc lạ, không chỉ là cây cảnh trang trí cực hot mà còn mang ý nghĩa phong thủy, thu hút may mắn, tài lộc.

Theo Hải Yến / Dân Việt
Trong thế giới cây cảnh phong thủy, trầu bà công chúa hồng (Philodendron Pink Princess) đang trở thành hiện tượng được giới trẻ săn lùng.
Trong thế giới cây cảnh phong thủy, trầu bà công chúa hồng (Philodendron Pink Princess) đang trở thành hiện tượng được giới trẻ săn lùng.
Loài cây quý hiếm này gây ấn tượng với lá xanh đậm điểm sắc hồng phấn, vừa sang trọng vừa lãng mạn, đúng chuẩn "nàng công chúa" trong giới cây cảnh.
Loài cây quý hiếm này gây ấn tượng với lá xanh đậm điểm sắc hồng phấn, vừa sang trọng vừa lãng mạn, đúng chuẩn "nàng công chúa" trong giới cây cảnh.
Mỗi chiếc lá to, dày, có mảng hồng loang ngẫu nhiên, tạo cảm giác mềm mại, tươi mới và độc đáo – không cây nào giống cây nào.
Mỗi chiếc lá to, dày, có mảng hồng loang ngẫu nhiên, tạo cảm giác mềm mại, tươi mới và độc đáo – không cây nào giống cây nào.
Cây có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Nam Mỹ, thuộc họ trầu bà (Araceae), lá trái tim bóng mượt, có thể dài tới 22 cm, rộng 12 cm.
Cây có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Nam Mỹ, thuộc họ trầu bà (Araceae), lá trái tim bóng mượt, có thể dài tới 22 cm, rộng 12 cm.
Đặc biệt, đừng nhầm với Philodendron Pink Congo, vì màu hồng của Congo là do tiêm hóa chất, còn Pink Princess có sắc hồng tự nhiên, bền đẹp.
Đặc biệt, đừng nhầm với Philodendron Pink Congo, vì màu hồng của Congo là do tiêm hóa chất, còn Pink Princess có sắc hồng tự nhiên, bền đẹp.
Màu hồng trên lá thực chất xuất phát từ thiếu diệp lục, tạo nên sự pha trộn độc đáo giữa xanh – hồng, khiến cây vừa hiếm vừa quý.
Màu hồng trên lá thực chất xuất phát từ thiếu diệp lục, tạo nên sự pha trộn độc đáo giữa xanh – hồng, khiến cây vừa hiếm vừa quý.
Giá trị cây cảnh này không hề rẻ: từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy kích thước và độ loang màu hồng trên lá.
Giá trị cây cảnh này không hề rẻ: từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy kích thước và độ loang màu hồng trên lá.
Ngoài vẻ đẹp độc đáo, trầu bà công chúa hồng còn có ý nghĩa phong thủy: mang đến may mắn, thịnh vượng, tình yêu và sự gắn kết.
Ngoài vẻ đẹp độc đáo, trầu bà công chúa hồng còn có ý nghĩa phong thủy: mang đến may mắn, thịnh vượng, tình yêu và sự gắn kết.
Cây còn giúp thanh lọc không khí, hút khí độc, tạo không gian trong lành, thư giãn, phù hợp đặt tại phòng khách, văn phòng hay phòng ngủ.
Cây còn giúp thanh lọc không khí, hút khí độc, tạo không gian trong lành, thư giãn, phù hợp đặt tại phòng khách, văn phòng hay phòng ngủ.
Cách chăm sóc cây khá đơn giản: cần ánh sáng gián tiếp, đất thoát nước tốt, tưới vừa phải và bón phân cân đối vào mùa sinh trưởng.
Cách chăm sóc cây khá đơn giản: cần ánh sáng gián tiếp, đất thoát nước tốt, tưới vừa phải và bón phân cân đối vào mùa sinh trưởng.
Với sắc lá hồng độc lạ cùng giá trị phong thủy đặc biệt, trầu bà công chúa hồng xứng danh là cây cảnh "nữ hoàng" của mọi không gian sống hiện đại.
Với sắc lá hồng độc lạ cùng giá trị phong thủy đặc biệt, trầu bà công chúa hồng xứng danh là cây cảnh "nữ hoàng" của mọi không gian sống hiện đại.
Theo Hải Yến / Dân Việt
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/cay-canh-thap-sang-giac-mo-cong-chua-moi-chiec-la-deu-doc-nhat-vo-nhi-hut-nang-luong-tich-cuc-may-man-d1358117.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExNEhVRlA1cHhMd29MMkVtMAEeD5zgNY2G6lqg7Y7FUeFc1WGPieIS9bm6edNqMk4l3FPUmeN8z4MzQU8MeVY_aem_UMQbTvuR6oUh2KlI1mzo0g
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #cây cảnh công chúa hồng #trầu bà công chúa hồng #Philodendron erubescens #hilodendron Pink Princess

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT