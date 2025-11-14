Hà Nội

Loại hạt đắt bậc nhất thế giới, có sẵn tại Việt Nam

Kinh doanh

Dù là loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới, mắc ca hiện khá phong phú ngay tại Việt Nam, với chất lượng không hề thua kém hàng nhập khẩu.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hạt mắc ca từ lâu được mệnh danh là “hoàng hậu của các loại hạt” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và hương vị béo ngậy đặc trưng. Ảnh: Internet
Trên thị trường quốc tế, mắc ca luôn nằm trong nhóm những loại hạt có giá cao bậc nhất do sản lượng hạn chế, thời gian thu hoạch dài và yêu cầu kỹ thuật chăm sóc phức tạp. Ảnh: Internet
Theo đó, giá mắc ca trên thị trường quốc tế luôn ở mức cao, dao động 500.000 – 1 triệu đồng/kg tùy loại, thậm chí dòng mắc ca vỏ siêu mỏng hoặc nhân đặc biệt có thể lên tới hơn 1,5 triệu đồng/kg. Ảnh: Internet
Mắc ca vốn được trồng nhiều tại Australia, sau đó Nam Phi, Kenya, Hawaii, Trung Quốc mới bắt đầu nhân rộng mô hình. Ảnh: Getty
Dù mở rộng diện tích trồng, sản lượng mắc ca toàn cầu vẫn còn khiêm tốn do cây mất 5–7 năm mới cho thu hoạch ổn định. Ảnh: Atco
Tại Việt Nam, cây mắc ca được đưa vào trồng thử nghiệm từ những năm 2000 tại Tây Nguyên, Tây Bắc và một số vùng trung du. Ảnh: Người lao động
Đến nay, nhiều diện tích đã cho thu hoạch tốt, đặc biệt tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Sơn La. Ảnh: VGP/Đỗ Hương
Điều kiện đất bazan màu mỡ và khí hậu nhiệt đới ôn hòa chính là yếu tố giúp chất lượng mắc ca Việt Nam không kém bất kỳ quốc gia xuất khẩu nào. Ảnh: Vinacam
Nhân mắc ca trồng tại Việt Nam có độ giòn, béo và dậy mùi hơn. Hiện mắc ca vỏ Việt Nam dao động từ 250.000 – 350.000 đồng/kg. Ảnh: Saigon Times
Trong khi đó, mắc ca tách nhân từ 400.000 – 600.000 đồng/kg tùy kích thước và chất lượng. Ảnh: Internet
#Hạt mắc ca cao cấp #Giá trị dinh dưỡng mắc ca #Thị trường mắc ca quốc tế #Trồng mắc ca tại Việt Nam #Điều kiện phát triển mắc ca #Chất lượng mắc ca Việt Nam

