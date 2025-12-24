Hà Nội

Phát hiện ít nhất 20 loài mới ở vùng biển sâu Thái Bình Dương

Phát hiện ít nhất 20 loài mới ở vùng biển sâu Thái Bình Dương

Các nhà khoa học cho biết đã phát hiện ít nhất 20 loài sinh vật mới ở vùng biển sâu thuộc Thái Bình Dương.

Ít nhất 20 loài sinh vật mới được phát hiện ở vùng biển sâu thuộc Thái Bình Dương khi các nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học California (CAS) thu hồi 13 cấu trúc giám sát rạn san hô tự động, được gọi là ARMS, vốn được đặt tại các rạn san hô sâu ngoài khơi Guam từ năm 2018. Ảnh: Matt Kieffer – CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons.
Ít nhất 20 loài sinh vật mới được phát hiện ở vùng biển sâu thuộc Thái Bình Dương khi các nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học California (CAS) thu hồi 13 cấu trúc giám sát rạn san hô tự động, được gọi là ARMS, vốn được đặt tại các rạn san hô sâu ngoài khơi Guam từ năm 2018. Ảnh: Matt Kieffer – CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons.
Các ARMS được đặt ở độ sâu hơn 100m bên dưới mặt biển trong khu vực biển sâu ít nhận được ánh sáng ở Thái Bình Dương. Ảnh: Skinned Mink – CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons.
Các ARMS được đặt ở độ sâu hơn 100m bên dưới mặt biển trong khu vực biển sâu ít nhận được ánh sáng ở Thái Bình Dương. Ảnh: Skinned Mink – CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons.
Nhờ những thiết bị này, nhóm nghiên cứu đã thu thập được 2.000 mẫu vật và xác định được 100 loài trong khu vực lần đầu tiên. Ảnh: California Academy of Sciences.
Nhờ những thiết bị này, nhóm nghiên cứu đã thu thập được 2.000 mẫu vật và xác định được 100 loài trong khu vực lần đầu tiên. Ảnh: California Academy of Sciences.
Các chuyên gia cho biết đã xác nhận được ít nhất 20 loài sinh vật mới ở vùng biển sâu thuộc Thái Bình Dương. Con số này dự kiến sẽ tăng thêm khi họ phân tích toàn bộ mẫu vật và xác nhận bằng phương pháp di truyền học. Ảnh: Chrissy Piotrowski/California Academy of Sciences.
Các chuyên gia cho biết đã xác nhận được ít nhất 20 loài sinh vật mới ở vùng biển sâu thuộc Thái Bình Dương. Con số này dự kiến sẽ tăng thêm khi họ phân tích toàn bộ mẫu vật và xác nhận bằng phương pháp di truyền học. Ảnh: Chrissy Piotrowski/California Academy of Sciences.
Nhà ngư học Luiz Rocha thuộc CAS và là thành viên của nhóm lặn cho hay việc giải trình tự ADN rất quan trọng trong việc xác định một loài mới vì chúng có cấu trúc di truyền khác biệt so với những loài đã biết. Ảnh: California Academy of Sciences.
Nhà ngư học Luiz Rocha thuộc CAS và là thành viên của nhóm lặn cho hay việc giải trình tự ADN rất quan trọng trong việc xác định một loài mới vì chúng có cấu trúc di truyền khác biệt so với những loài đã biết. Ảnh: California Academy of Sciences.
Những loài mới được các chuyên xác định thuộc các loài cua, bọt biển, hải sâm, san hô... Ảnh: Laura Dts/Shutterstock.com.
Những loài mới được các chuyên xác định thuộc các loài cua, bọt biển, hải sâm, san hô... Ảnh: Laura Dts/Shutterstock.com.
Chuyến thám hiểm của các chuyên gia tập trung vào "vùng chạng vạng" ở độ sâu từ 52 - 100m. Khu vực này, được biết đến trong khoa học là vùng mesopelagic, rất khó để các nhà khoa học nghiên cứu do áp suất nước và cần thiết bị lặn chuyên dụng. Ảnh: Charlotte Bleijenberg/Shutterstock.com.
Chuyến thám hiểm của các chuyên gia tập trung vào "vùng chạng vạng" ở độ sâu từ 52 - 100m. Khu vực này, được biết đến trong khoa học là vùng mesopelagic, rất khó để các nhà khoa học nghiên cứu do áp suất nước và cần thiết bị lặn chuyên dụng. Ảnh: Charlotte Bleijenberg/Shutterstock.com.
Việc thu hồi thiết bị ở Guam đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc thám hiểm rộng lớn hơn kéo dài 2 năm. Nhóm nghiên cứu dự định thu hồi thêm 76 thiết bị giám sát rạn san hô sâu được đặt rải rác khắp Thái Bình Dương, bao gồm cả các địa điểm ở Palau và Polynesia thuộc Pháp. Ảnh: iStock.com/ShaneMyersPhoto.
Việc thu hồi thiết bị ở Guam đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc thám hiểm rộng lớn hơn kéo dài 2 năm. Nhóm nghiên cứu dự định thu hồi thêm 76 thiết bị giám sát rạn san hô sâu được đặt rải rác khắp Thái Bình Dương, bao gồm cả các địa điểm ở Palau và Polynesia thuộc Pháp. Ảnh: iStock.com/ShaneMyersPhoto.
Theo đó, các chuyên gia kỳ vọng sẽ có thể phát hiện và xác nhận sự tồn tại của nhiều loài mới ở môi trường khó tiếp cận tại Thái Bình Dương trong thời gian tới cũng như có thêm thông tin về các rạn san hô, sự đa dạng sinh học. Ảnh: Richard Whitcombe/Shutterstock.com.
Theo đó, các chuyên gia kỳ vọng sẽ có thể phát hiện và xác nhận sự tồn tại của nhiều loài mới ở môi trường khó tiếp cận tại Thái Bình Dương trong thời gian tới cũng như có thêm thông tin về các rạn san hô, sự đa dạng sinh học. Ảnh: Richard Whitcombe/Shutterstock.com.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Khám phá đa dạng sinh học biển sâu #Nghiên cứu rạn san hô sâu #loài mới #Thái Bình Dương

