Phát hiện ít nhất 20 loài mới ở vùng biển sâu Thái Bình Dương

Các nhà khoa học cho biết đã phát hiện ít nhất 20 loài sinh vật mới ở vùng biển sâu thuộc Thái Bình Dương.
Những hình ảnh mới của Diệu Nhi trong dịp Giáng sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên xuất hiện với phong cách gợi cảm, táo bạo hiếm thấy.
Theo tử vi, trong tháng 11 âm sẽ mang lại thành công sự nghiệp, tình cảm và tài chính cho 3 con giáp, cuộc sống ngày càng hạnh phúc viên mãn.
Chợ Giáng sinh Helsinki ở Helsinki (Phần Lan) năm nay được mở cửa từ ngày 28/11, thu hút đông đảo du khách.
Herodium là di tích cổ độc đáo gần Bethlehem (Bờ Tây, Palestine), phản ánh quyền lực và tham vọng kiến trúc của Herod Đại đế.
Nga kiểm soát Vilcha ở Kharkiv và điểm cao nhất vùng Sumy cho thấy sức ép quân sự đang gia tăng rõ rệt và làm xấu đi thế phòng thủ của Ukraine.
Ngoài không gian sống chủ yếu tại Hà Nội, nữ diễn viên Đinh Thúy Hà còn sở hữu căn nhà xinh xắn tại Đà Nẵng và một nhà vườn ở ngoại thành.
NVIDIA vừa công bố NitroGen, mô hình AI có thể học chơi game bằng cách “xem YouTube”, đã chinh phục hơn 1.000 trò nhưng vẫn còn điểm yếu.
Nhiều công cụ có niên đại 12.000 năm đã được tìm thấy dưới gốc cây bị bật gốc ở miền bắc Thụy Sĩ gây ngạc nhiên các chuyên gia khảo cổ.
Trên trang cá nhân, diễn viên Trương Phương gây chú ý khi hé lộ món quà đặc biệt do chồng ngoại quốc dành tặng.
Phiên bản Audi Q5L 2026 tại thị trường Trung Quốc sở hữu rang bị công nghệ an toàn chủ động của Huawei. Thời điểm bán ra chính thức dự kiến vào đầu 2026.
Theo báo cáo mới của Bank of America, Ấn Độ đang dẫn đầu thế giới về mức độ ứng dụng AI nhờ dân số trẻ, Internet rẻ và thị trường người dùng khổng lồ.
Ông già Noel thường được miêu tả di chuyển bằng cỗ xe do 9 con tuần lộc kéo. Sự thật về những con vật này khiến nhiều người bất ngờ, thích thú.
Khổng Tú Quỳnh mặc áo xuyên thấu táo bạo biểu diễn trên sân khấu. Hương Giang xách túi Hermes Kelly trị giá hàng trăm triệu đồng khi ra sân bay.
Tà Xùa không chỉ là thiên đường săn mây mà còn là điểm đến lý tưởng để du khách trải nghiệm săn sao đêm, chiêm ngưỡng bầu trời Tây Bắc trong veo, lấp lánh.
Không khí lễ hội cuối năm đang nóng hơn bao giờ hết khi nàng Á hậu Thảo Nhi Lê vừa trình làng bộ ảnh Giáng sinh đầy quyến rũ.
Các bức tranh khắc trên đá ở thung lũng Sarmyshsay ở Uzbekistan có tầm quan trọng to lớn đối với việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Trung Á.
Các nhà nghiên cứu phát hiện những người sống thọ hơn 100 tuổi ở Italy ngày nay là nhờ thừa hưởng ADN từ tổ tiên sống cách đây hơn 10.000 năm.
Buổi gặp gỡ thân mật mừng Giáng sinh 2025 giữa ca sĩ Jun Phạm, diễn viên Duy Khánh, Gil Lê và Xoài Non nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.
Nga mở mũi tấn công mới tại vùng Sumy, xuyên thủng phòng tuyến Ukraine, làm gia tăng sức ép trực tiếp lên tuyến đường dẫn về thành phố Sumy.
Nằm trên trục Quốc lộ 279, đèo Tằng Quái (Điện Biên) gây ấn tượng với biển mây bồng bềnh mỗi sớm đông, trở thành điểm săn mây hút du khách.