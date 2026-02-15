Trận địa pháo hoa sẵn sàng thắp sáng bầu trời Hà Nội đêm Giao thừa 2026

Đốt pháo hoa dịp Tết Âm lịch 2026 cần lưu ý gì để tránh bị phạt?
Các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng pháo trái phép sẽ bị xử phạt nghiêm, với mức tiền phạt lên đến 40 triệu đồng, kèm tịch thu tang vật...
Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về sử dụng pháo hoa, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ trong các trường hợp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
33 địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026
Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhu cầu vui xuân, đón Tết của người dân và du khách.
Theo kế hoạch, toàn thành phố có 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật cùng 23 trận địa pháo hoa tầm thấp, phân bố rộng khắp các quận, huyện, giúp người dân dễ dàng lựa chọn địa điểm theo dõi.
Đắk Lắk đổi phương án đón Tết, pháo hoa giao thừa trở lại phút chót
Tỉnh từng hủy bắn pháo hoa để dồn ngân sách cho an sinh sau thiên tai. Tuy nhiên, sau khi Bộ Quốc phòng hỗ trợ 50% kinh phí, kế hoạch đã được khôi phục.
Ngày 14/2, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026 phục vụ người dân và du khách.
Đọc nhiều nhất
Phố cổ Hà Nội sống động những ngày cận Tết Nguyên đán
Từ những con phố như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Đào nhịp sống Tết "sống động" trong từng gian hàng, sắc hoa, ánh đèn và nụ cười rộn ràng của người dân, du khách.
Hội chữ Xuân Văn Miếu 2026 hút khách xin chữ ngày cận Tết
Mới đây, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan, xin chữ.
Người Hà Nội thức xuyên đêm gói bánh chưng, giữ gìn nét Tết truyền thống
Hình ảnh cả gia đình cùng thức suốt đêm để canh những chiếc bánh chưng ngày Tết cổ truyền là nét văn hóa minh chứng cho tinh thần giữ gìn truyền thống.
Dự báo thời tiết 15/2/2026: Miền Bắc nắng ấm, nhiệt độ tăng
Dự báo thời tiết hôm nay 15/2/2026, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng, trong đó miền Bắc sáng sớm có sương mù, nhiệt độ cao nhất 28 độ.
“Nữ quái” ở Hải Phòng giả mạo giấy tờ bán đất trái phép, chiếm đoạt 270 tỷ
Bùi Thị Kim Dung đã giả mạo giấy tờ, bán đất dự án chưa được cấp phép, chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng của 86 bị hại.
33 địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026
Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đốt pháo hoa dịp Tết Âm lịch 2026 cần lưu ý gì để tránh bị phạt?
Các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng pháo trái phép sẽ bị xử phạt nghiêm, với mức tiền phạt lên đến 40 triệu đồng, kèm tịch thu tang vật...
Quân đội bắc cầu phao sông Lô sau sự cố hư hỏng cầu ở Phú Thọ
Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh triển khai lắp cầu phao qua sông Lô để phục vụ người dân đi lại trong thời gian sửa chữa cầu Sông Lô bị hư hỏng.
Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa ngay sau Tết để sửa chữa
Bộ Xây dựng vừa ra quyết định đóng tạm thời sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) từ tháng 3 đến tháng 8 để sửa chữa.
Valentine sát Tết, nhiều bạn trẻ Hà Nội đến chùa Hà cầu duyên
Ngày 14/2, cận Tết Bính Ngọ 2026, nhiều bạn trẻ tìm đến chùa Hà thắp hương, dâng lễ tạ ơn, cầu mong một năm nhiều may mắn bình an và có tình duyên mới.