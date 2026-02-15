Trận địa pháo hoa sẵn sàng thắp sáng bầu trời Hà Nội đêm Giao thừa 2026

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhu cầu vui xuân, đón Tết của người dân và du khách.

Theo kế hoạch, toàn thành phố có 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật cùng 23 trận địa pháo hoa tầm thấp, phân bố rộng khắp các quận, huyện, giúp người dân dễ dàng lựa chọn địa điểm theo dõi.