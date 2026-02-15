Hà Nội

Xã hội

Trận địa pháo hoa sẵn sàng thắp sáng bầu trời Hà Nội đêm Giao thừa 2026

Tại khắp các trận địa pháo hoa của Thủ đô, lực lượng chức năng khẩn trương lắp đặt thiết bị nhằm sẵn sàng cho khoảnh khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

Thiên Anh
kto-tl_a1.jpg
Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ đô sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trên toàn địa bàn, trong đó bao gồm 11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật và 23 trận địa pháo hoa tầm thấp. Tổng thời gian trình diễn dự kiến kéo dài khoảng 15 phút, bắt đầu từ 0h00 đến 0h15 ngày 17/2/2026, tức đúng thời khắc giao thừa chuyển giao năm cũ sang năm mới.
kto-tl_a2.jpg
Điểm nhấn của đêm pháo hoa năm nay là các trận địa đặt ở những vị trí trung tâm, dễ thu hút đông đảo người xem. Trong đó, khu vực Hồ Hoàn Kiếm được bố trí hai trận địa số 1 và số 2 – là những điểm bắn kết hợp giữa pháo hoa tầm cao, tam phối hỏa thuật và tầm thấp. Việc đặt những trận địa này tại khu vực trung tâm không chỉ tạo nên hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tập trung đón giao thừa.
kto-tl_a3.jpg
Công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ nhiều ngày trước đó. Tại vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), lực lượng triển khai việc lắp đặt dàn pháo, cố định khung giá và căn chỉnh hệ thống ống phóng với sự tỉ mỉ cao nhất để bảo đảm tuân thủ phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Các trận địa đều được khoanh vùng, lực lượng an ninh và phòng cháy chữa cháy túc trực nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
kto-tl_a4.jpg
Nhiều trận địa khác cũng được phân bổ tại các công viên, quảng trường lớn và khu vực đông người như Công viên Kid Bằng Lăng – khu đô thị Vinhomes Riverside, Công viên Phùng Khoang (phường Đại Mỗ)…, sẵn sàng phục vụ người dân thủ đô đón Tết trong không khí phấn khởi và ấm áp.
kto-tl_a5.jpg
Không chỉ tập trung hoàn thiện dàn pháo, công tác an ninh và cứu hộ cứu nạn được triển khai đồng bộ. Mỗi trận địa đều được dựng hàng rào bảo vệ, kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị phòng cháy chữa cháy, cùng với lực lượng chức năng túc trực trực tiếp để ứng phó kịp thời với mọi tình huống. Với phương châm an toàn tuyệt đối, thành phố đã yêu cầu tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm màn trình diễn pháo hoa không chỉ đẹp mắt mà còn an toàn cho người dân.
kto-tl_a6.jpg
Thượng tá Nguyễn Đình Thắng – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Hồ – cho biết giữa các điểm bắn pháo hoa được bố trí lượng giàn pháo và hỏa thuật theo kế hoạch cụ thể. Tại điểm bắn ở vườn hoa Lạc Long Quân, có thể bố trí tới 700 giàn pháo tầm cao, 60 giàn tầm thấp cùng 30 giàn hỏa thuật. Đây là một trong số nhiều trận địa được thiết kế để tạo hiệu ứng ánh sáng ấn tượng nhất trên bầu trời Hà Nội trong đêm giao thừa.
kto-tl_a7.jpg
Ngay từ đầu tháng Chạp, các đơn vị chức năng đã bắt tay vào chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương. Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị kỹ thuật được huy động tham gia các khâu lắp đặt, kiểm tra và giám sát an toàn cho từng trận địa. Công việc hoàn thiện được thực hiện đúng quy trình, tuân thủ nghiêm các yêu cầu và nhận được sự đồng thuận của chính quyền và người dân thủ đô.
kto-tl_a8.jpg
Bên cạnh đó, việc tổ chức bắn pháo hoa còn góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng, kết nối cộng đồng và mang đến những khoảnh khắc khó quên cho người dân, nhất là sau những ngày chuẩn bị Tết với nhiều công việc. Nhiều gia đình đã lên kế hoạch từ sớm để đến những vị trí đẹp nhất trong thành phố để hưởng trọn vẹn cảm giác chào đón khoảnh khắc chuyển giao đặc biệt này.
kto-tl_a9.jpg
Đêm giao thừa đón Tết Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện đặc sắc, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách.
kto-tl_a10.jpg
Với 33 điểm bắn và 34 trận địa trải khắp thành phố, Hà Nội đang sẵn sàng thắp sáng bầu trời đêm bằng những dải sáng rực rỡ, đem đến niềm vui và hy vọng cho một năm mới an khang – thịnh vượng.
