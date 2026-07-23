Liên hiệp hội Việt Nam tri ân Người có công tại Côn Đảo

Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, đoàn công tác của Liên hiệp hội Việt Nam đã dâng hương, trao tặng nhiều phần quà tri ân Người có công tại Đặc khu Côn Đảo.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) do Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh (đơn vị trực thuộc) chủ trì phối hợp cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức hành trình "Linh thiêng Côn Đảo". Hành trình nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình Người có công với cách mạng tại Đặc khu Côn Đảo.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Côn Đảo.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều ngày 21/7/2026, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ. Tại đây, đoàn đã thành kính tưởng niệm các nhà cách mạng tiền bối như đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Lê Văn Việt, cùng mộ phần Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Trong hành trình tri ân, đoàn cũng đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, Cầu Tàu 914, thăm Bảo tàng Côn Đảo, Dinh Chúa Đảo, Di tích Chuồng cọp kiểu Pháp (Trại Phú Thọ) và Chuồng cọp kiểu Mỹ (Trại Phú Bình).

Ngày 22/7/2026, tại Trung tâm Văn hóa Đặc khu Côn Đảo, Chương trình trao quà tri ân Người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã diễn ra trang trọng.

Đoàn công tác của Liên hiệp hội Việt Nam do GS.TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Chương trình còn có sự tham dự của đồng chí Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI); đồng chí Trần Mạnh Huy - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa XVI); đại diện địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo cùng đồng chí Võ Thị Vân, Trưởng phòng Văn hóa Xã hội Đặc khu Côn Đảo.

Phát biểu tại lễ trao quà, đại diện đơn vị tổ chức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh, Côn Đảo là vùng đất đặc biệt của Tổ quốc, nơi ghi dấu biết bao hy sinh, mất mát của các Chiến sĩ yêu nước, các Nhà cách mạng kiên trung đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Dân tộc. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.

Côn Đảo là vùng đất đặc biệt của Tổ quốc, nơi ghi dấu biết bao hy sinh, mất mát của những người yêu nước,

“Đứng trên mảnh đất linh thiêng này, chúng ta càng thấu hiểu rằng HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP và CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh. Chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Thương binh, Bệnh binh, Người có công với cách mạng và các gia đình Liệt sĩ, những người đã cống hiến, hy sinh thầm lặng vì sự trường tồn của đất nước”, ông Hùng nhấn mạnh.

Mộ chị Võ Thị Sáu.

Viện trưởng Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ, những món quà trao tặng chứa đựng tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc của tập thể cán bộ Viện cùng các đơn vị đồng hành gửi tới các gia đình chính sách.

Tại buổi lễ, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà tri ân cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời, đoàn cũng trao tặng máy tính và học bổng cho các em học sinh, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo.

Chương trình nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Công ty TNHH O-Door Việt Nam, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, Tạp chí Tổ chức Nhà nước và Lao động (Bộ Nội vụ), Công ty Cổ phần Phát triển truyền thông Văn hóa Việt Nam... cùng các nhà tài trợ trong hành trình "Sống mãi với non sông".