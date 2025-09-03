Hà Nội

Lê Phương tổ chức sinh nhật chung cùng hai con

Giải trí

Lê Phương tổ chức sinh nhật chung cùng hai con

Diễn viên Lê Phương cùng cậu con trai Cà Pháo và con gái Bông thổi nến mừng tuổi mới bên gia đình.

Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB Lê Phương)
Lê Phương và con gái Bông sinh nhật vào tháng 8 còn cậu con trai Cà Pháo của nữ diễn viên chào đời vào ngày 2/9 năm 2012.
Mới đây, Lê Phương cùng hai con tổ chức sinh nhật chung bên gia đình.
Ba mẹ con nhà nữ diễn viên thổi nến mừng tuổi mới.
Bé Bông diện váy đôi với Lê Phương, khoe vẻ xinh xắn.
Con gái Lê Phương sinh năm 2019, có chiều cao vượt trội.
Con trai Lê Phương có chiều cao gần 1m8.
Bé Cà Pháo mặc áo cùng tông màu với cha dượng - ca sĩ Trung Kiên.
Mẹ chồng của Lê Phương tươi tắn, dự tiệc sinh nhật.
Bố mẹ của ca sĩ Trung Kiên vô cùng yêu thương diễn viên Lê Phương lẫn con trai riêng của cô.
Bố mẹ đẻ của Lê Phương cũng xuất hiện trong tiệc sinh nhật.
Đón tuổi mới, Lê Phương viết: "Chúc mừng sinh nhật 3 mẹ con mình! Biết ơn tình thân đã làm ngày vui thêm trọn vẹn, để kỳ nghỉ lễ thêm ngọt ngào". Trung Kiên chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật 3 tình yêu của ba Kiên. Yêu vợ và các con nhiều lắm".
