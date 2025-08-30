Diễn viên Lê Phương mặc táo bạo đón tuổi 40

Diễn viên Lê Phương quyến rũ, mê hoặc người đối diện khi lựa chọn trang phục cắt khoét ở vòng một.
Nga đã kiểm soát ngôi làng Leontovichi, nơi được coi là cửa ngõ phía nam để tiến vào thành phố, đồng thời bắt đầu tiến công vào bên trong thành phố.
Khảo sát của Kaspersky cho thấy AI có thể giúp du khách tối ưu hành trình, nhưng sự cảnh giác là điều không thể thiếu khi sử dụng công nghệ này.
15 khẩu pháo lễ của Lữ đoàn pháo binh 45 tại Sân vận động Mỹ Đình sẵn sàng vào vị trí trong ngày Tổng duyệt Quốc khánh 2/9.
Là công thần và hổ tướng tài năng của nhà Thục Hán, Quan Vũ không xem trọng Gia Cát Lượng. Điều này xảy ra là vì một số lý do.
Người dân từng chứng kiến một số cơn mưa động vật kỳ lạ. Trong đó, cá, ếch, nhện... rơi từ trên bầu trời xuống trong sự ngỡ ngàng, khó hiểu của mọi người.
Rạng sáng 30/8, hàng vạn người dân thức xuyên đêm, đội mưa chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Tựa game xây dựng đình đám Anno 1800 bất ngờ bùng nổ trên Steam khi giảm giá tới 90, thu hút lượng người chơi tăng vọt chưa từng thấy.
Một đấu sĩ bò tót 22 tuổi người Bồ Đào Nha đã tử vong sau khi bị con vật nặng 680 kg tấn công.
Cuktech 10 Ultra được các "dân chơi" công nghệ săn đón trong những ngày vừa qua vì nó: đẹp, mạnh, thông minh và... biết nói chuyện với app.
Tử vi dự đoán, 3 con giáp số đỏ như son, vận trình tài lộc hanh thông, ăn nên làm ra, ngày càng thịnh vượng trong 3 ngày cuối cùng của tháng 8.
Theo ước tính của Forbes, giá trị tài sản ròng của Taylor Swift trị giá khoảng 1,6 tỷ USD.
Ukraine đã mở chiến dịch phản công ở phía bắc Pokrovsk, tái chiếm 8 làng. Nhưng Nga tập trung 4 tập đoàn quân ở Pokrovsk, sẵn sàng cho trận chiến lớn.
Biệt thự của Đăng Khôi - Thủy Anh gồm 3 tầng, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với nhiều ban công, cửa sổ, không gian sang trọng như khách sạn.
Tưởng chừng biến mất vì smartphone, máy ảnh số cũ lại gây sốt trở lại nhờ mang đến cảm giác hoài niệm và chất “không hoàn hảo” đầy cảm xúc.
Hình ảnh hiệp sĩ bước ra từ vỏ ốc sên xuất hiện trong nhiều bản thảo thời Trung Cổ. Điều này khiến cộng đồng tò mò: phải chăng là “meme đầu tiên”?
Cá sấu Philippines (Crocodylus mindorensis) là một trong những loài cá sấu hiếm nhất thế giới, mang nhiều đặc điểm độc đáo mà ít người biết đến.
Công an TP. Hà Nội đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên, dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi đến theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Hoa hậu Ngọc Hân tươi tắn, rạng rỡ trong tà áo dài trắng, khoe bụng bầu vượt mặt.
Trưa 29/8, khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đến Hà Nội để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào dịp Quốc khánh 2/9.
Hai mẫu xe môtô naked-bike huyền thoại là Honda CB400 SF và CB500 SF dự kiến sẽ ra mắt trong vài tháng tới, đem lại sự phấn khích cho người hâm mộ xe 2 bánh.