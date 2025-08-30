Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Diễn viên Lê Phương mặc táo bạo đón tuổi 40

Giải trí

Diễn viên Lê Phương mặc táo bạo đón tuổi 40

Diễn viên Lê Phương quyến rũ, mê hoặc người đối diện khi lựa chọn trang phục cắt khoét ở vòng một. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Diễn viên Lê Phương đăng tải bộ ảnh mới nhân dịp sinh nhật lần thứ 40. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sắc vóc của bà mẹ hai con. Ảnh: FB Lê Phương.
Diễn viên Lê Phương đăng tải bộ ảnh mới nhân dịp sinh nhật lần thứ 40. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sắc vóc của bà mẹ hai con. Ảnh: FB Lê Phương.
Diện trang phục cắt khoét, Lê Phương khoe trọn vẻ gợi cảm, mê hoặc người đối diện. Ảnh: FB Lê Phương.
Diện trang phục cắt khoét, Lê Phương khoe trọn vẻ gợi cảm, mê hoặc người đối diện. Ảnh: FB Lê Phương.
Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên sinh năm 1985 mặc táo bạo. Ảnh: FB Lê Phương.
Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên sinh năm 1985 mặc táo bạo. Ảnh: FB Lê Phương.
Gần đây, Lê Phương chuộng vest cá tính sau khi cắt tóc ngắn. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên Vietnamnet cắt tóc ngắn sau hơn 20 năm kể từ khi bước chân vào showbiz. Ảnh: FB Lê Phương.
Gần đây, Lê Phương chuộng vest cá tính sau khi cắt tóc ngắn. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên Vietnamnet cắt tóc ngắn sau hơn 20 năm kể từ khi bước chân vào showbiz. Ảnh: FB Lê Phương.
Lê Phương cho biết thêm, khán giả đã quen thuộc với hình ảnh gái quê nên cô cần xây dựng hình tượng mới. Nữ diễn viên để tóc ngắn khi quay phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Ảnh: FB Lê Phương.
Lê Phương cho biết thêm, khán giả đã quen thuộc với hình ảnh gái quê nên cô cần xây dựng hình tượng mới. Nữ diễn viên để tóc ngắn khi quay phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Ảnh: FB Lê Phương.
Lê Phương hiện tại sở hữu vóc dáng thon gọn. Vào thời điểm sau sinh lần 2, cô nặng gần 80 kg. Để giảm cân, Lê Phương chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học. Ảnh: FB Lê Phương.
Lê Phương hiện tại sở hữu vóc dáng thon gọn. Vào thời điểm sau sinh lần 2, cô nặng gần 80 kg. Để giảm cân, Lê Phương chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học. Ảnh: FB Lê Phương.
Khi mới vào showbiz, Lê Phương đã có lợi thế ngoại hình. Ảnh: FB Lê Phương.
Khi mới vào showbiz, Lê Phương đã có lợi thế ngoại hình. Ảnh: FB Lê Phương.
Nữ diễn viên sở hữu mái tóc đen suông dài, gương mặt phúc hậu cách đây 20 năm. Ảnh: FB Lê Phương.
Nữ diễn viên sở hữu mái tóc đen suông dài, gương mặt phúc hậu cách đây 20 năm. Ảnh: FB Lê Phương.
Tuổi 40, Lê Phương gắn bó với Trung Kiên. Cặp đôi "chị em" chênh nhau 7 tuổi. Ảnh: FB Lê Phương.
Tuổi 40, Lê Phương gắn bó với Trung Kiên. Cặp đôi "chị em" chênh nhau 7 tuổi. Ảnh: FB Lê Phương.
Sau 8 năm về chung một nhà, vợ chồng Lê Phương vẫn khiến nhiều người phải ghen tị với những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Ảnh: FB Lê Phương.
Sau 8 năm về chung một nhà, vợ chồng Lê Phương vẫn khiến nhiều người phải ghen tị với những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Ảnh: FB Lê Phương.
Lê Phương và Trung Kiên có một cô con gái chung tên Bông. Ảnh: FB Lê Phương.
Lê Phương và Trung Kiên có một cô con gái chung tên Bông. Ảnh: FB Lê Phương.
Thu Cúc (tổng hợp)
#diễn viên Lê Phương #Lê Phương #vợ chồng Lê Phương #con gái Lê Phương #con trai Lê Phương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT