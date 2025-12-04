Hà Nội

Lê Bống hóa nàng thơ, khoảnh khắc gây “bão mạng”

Số hóa

Lê Bống hóa nàng thơ, khoảnh khắc gây “bão mạng”

Bộ ảnh mới của Lê Bống với phong cách dịu dàng, nghệ thuật khiến cộng đồng mạng “đổ rần rần”.

Thiên Trang (TH)
Mạng xã hội vừa bùng nổ khi Lê Bống tung bộ ảnh mới đầy chất thơ. Khác với phong cách năng động quen thuộc, lần này cô chọn hình tượng dịu dàng và trưởng thành.
Trong khung hình, hot girl ngồi bên cửa kính, phía sau là hoàng hôn rực rỡ. Bộ váy lụa trắng kem cùng bó hoa tươi tạo nên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế.
Thần thái sâu lắng, pose dáng mềm mại khiến người xem liên tưởng đến thước phim điện ảnh.
Fan không tiếc lời khen ngợi, nhiều người ví đây là bộ ảnh dịu dàng nhất của cô.
Từ TikToker gây tranh cãi, Lê Bống dần trở thành hình tượng thanh lịch và nữ tính.
Sự tiết chế trong phong cách giúp cô nhận được nhiều thiện cảm hơn từ công chúng.
Cô ngày càng biết khai thác góc đẹp mà không cần dựa vào sự táo bạo hay chiêu trò.
Nếu giữ vững phong độ, Lê Bống chắc chắn sẽ tiếp tục gây “náo loạn” mạng xã hội bằng những sản phẩm tinh tế.
