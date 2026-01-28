Sỏi bám dày đặc quanh ống sonde JJ bị bỏ quên 3 năm

Ống sonde JJ chỉ nên lưu trong cơ thể từ 3–12 tháng. Nếu không được rút đúng chỉ định, sẽ tạo sỏi xung quanh gây nhiễm trùng tiết niệu, tắc niệu quản, suy thận.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa vừa tiếp nhận một trường hợp người bệnh đã bỏ quên ống sonde JJ suốt 3 năm, vô tình trở thành “giá đỡ” cho sỏi bám và ngày càng phát triển.

Chị P. (33 tuổi, Tây Ninh) từng được đặt ống sonde JJ niệu quản phải tại một cơ sở y tế khác để điều trị thận ứ nước và được hẹn tái khám sau 3 tháng để rút ống. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến cuộc hẹn bị trì hoãn, rồi dần rơi vào quên lãng.

Theo thời gian, các khoáng chất trong nước tiểu lắng đọng, bám quanh ống sonde, khiến sỏi hình thành và ngày càng phát triển mà người bệnh không hề hay biết. Chỉ đến khi xuất hiện các triệu chứng đau tức vùng hông phải kéo dài, chị mới đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả chụp CT 160 lát tầng trên ổ bụng ghi nhận đầu dưới của ống sonde JJ bám nhiều sỏi.

BSCKI Lê Thanh Phong, khoa Ngoại Tiết niệu cho biết: Trong trường hợp này, cần loại bỏ sỏi trước khi rút sonde. May mắn là sỏi chỉ bám ở đầu dưới sonde trong bàng quang nên việc xử trí không quá phức tạp. Ê-kíp đã tiến hành nội soi bàng quang, bóp vỡ sỏi, lấy sạch sỏi vụn và rút sonde JJ an toàn cho người bệnh.

Sau thủ thuật, người bệnh được theo dõi tại khoa Ngoại Tiết niệu, quá trình hồi phục nhanh chóng, các triệu chứng đau tức hông biến mất và xuất viện sau 2 ngày.

Từ trường hợp trên, BS.CKII. Huỳnh Nguyễn Trường Vinh, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu khuyến cáo người dân cần hiểu đúng về việc đặt ống sonde JJ niệu quản.

Sonde JJ là ống nhựa dẻo rỗng, được thiết kế cong hai đầu để đặt vào niệu quản, thường được sử dụng trong phẫu thuật niệu khoa với mục đích:

- Giúp lưu thông nước tiểu từ thận xuống bàng quang

- Bảo vệ và hỗ trợ niệu quản lành thương

- Nong rộng niệu quản

- Phòng ngừa tắc nghẽn niệu quản.

Tùy loại, ống sonde JJ chỉ nên lưu trong cơ thể từ 3–12 tháng. Nếu không được rút đúng chỉ định, sẽ tạo sỏi xung quanh ống thông hoặc dọc theo thân ống, gây nhiễm trùng tiết niệu, tắc niệu quản, suy thận…. Đáng lo ngại, các biến chứng này có thể diễn tiến âm thầm, không triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài.