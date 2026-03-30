Lật thuyền trên hồ thủy điện Chiêm Hóa, hai người tử vong

Sau vụ lật thuyền trên hồ thủy điện Chiêm Hóa, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân, cứu thành công một người thoát nạn.

Đến 11 giờ 30 phút ngày 30/3, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra trên lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa, thuộc địa phận xã Yên Lập (Tuyên Quang).

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29/3, anh Nguyễn Văn T (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá.

Các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân.
Các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Khi đến khu vực bờ, anh T phát hiện một thuyền sắt có mái che, không gắn động cơ và đã tự ý sử dụng phương tiện này chở vợ con ra giữa hồ.

Trong quá trình di chuyển, gặp gió lớn, thuyền bị lật khiến cả ba người rơi xuống nước. Cháu Nguyễn Tuấn Đ đã bơi được vào bờ, còn hai vợ chồng anh T bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại chỗ triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Sau hơn 12 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và đang hoàn tất các thủ tục theo quy định./.

Theo Hoàng Hải/ Vietnamplus.vn
#thuyền lật #Chiêm Hóa #tìm kiếm cứu nạn #tai nạn hồ thủy điện #Tuyên Quang

Xã hội

Trắng đêm tìm kiếm 2 vợ chồng trẻ mất tích do lật thuyền ở Tuyên Quang

Một vụ lật thuyền thương tâm xảy ra trên lòng hồ thủy điện, trong khi người con trai may mắn thoát nạn, đôi vợ chồng trẻ vẫn đang mất tích giữa dòng nước sâu.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 22h ngày 29/3/2026, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H. (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ. (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá.

657372041-1430322339132008-8702818874068051249-n.jpg
Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 vợ chồng trẻ mất tích do lật thuyền.
Xã hội

Cảnh báo về thực phẩm "bẩn" sau vụ bắt giữ lạp xưởng nhập lậu tại Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang thu giữ 5,2 tấn lạp xưởng in chữ nước ngoài, khuyến cáo người dân không tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, tránh nguy cơ sức khỏe.

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ 2 xe vận chuyển 5,2 tấn lạp xưởng in chữ nước ngoài, đang trên đường vận chuyển về thành phố Hà Nội.

Xã hội

Tuyên Quang: Phát hiện hơn 2,3 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ đang trên đường đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng dừng và kiểm tra xe bán tải biển kiểm soát 23C-065.81. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.
Lực lượng chức năng dừng và kiểm tra xe bán tải biển kiểm soát 23C-065.81. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.
