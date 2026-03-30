Trắng đêm tìm kiếm 2 vợ chồng trẻ mất tích do lật thuyền ở Tuyên Quang

Một vụ lật thuyền thương tâm xảy ra trên lòng hồ thủy điện, trong khi người con trai may mắn thoát nạn, đôi vợ chồng trẻ vẫn đang mất tích giữa dòng nước sâu.

Gia Đạt

Ngày 30/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 22h ngày 29/3/2026, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H. (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ. (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 vợ chồng trẻ mất tích do lật thuyền.

Khi đến khu vực bờ sông, anh T. thấy 1 thuyền sắt có mái che không gắn động cơ, anh T. đã tự ý sử dụng chiếc thuyền sắt trên chở vợ và con ra khu vực giữa sông để thả lưới. Một lúc sau trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống sông, cháu Đ. bơi được vào bờ, còn hai vợ chồng anh T. và chị H. bị dòng nước nhấn chìm, mất tích, chưa tìm thấy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Lập đã báo cáo về Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tìm kiếm. Không quản ngại đêm tối và địa hình lòng hồ thủy điện phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các lực lượng tại chỗ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ngay trong đêm.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm thấy vị trí thuyền đắm, và đang tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân.

Nguồn: ĐTHĐT.
#Tuyên Quang #lật thuyền #mất tích #vợ chồng trẻ #hồ thủy điện #cứu hộ

Sóng đánh chìm tàu cá, một ngư dân Quảng Trị mất tích

Trong lúc hành nghề trên biển, tàu cá ngư dân Quảng Trị không may bị sóng đánh chìm, khiến một người mất tích.

Ngày 14/3, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải đội Biên phòng 1 ứng cứu được một ngư dân khi thuyền đánh cá khai thác hải sản đang trên đường vào bến bị sóng đánh chìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 14/3, chị Hoàng Thị Phượng (trú tại Thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh báo tin tàu đánh cá của gia đình, loại dưới 6m làm nghề thả lưới gần bờ thì bị sóng đánh chìm.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích khi tắm biển ở Quảng Trị

Cùng nhóm bạn ra tắm biển Nhật Lệ (Quảng Trị), anh L.V.T (Phú Thọ) không may bị sóng biển cuốn trôi, mất tích.

Ngày 01/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp tìm kiếm một du khách mất tích khi tắm biển vào tối 28/2.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Tìm thấy thi thể bé trai vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Một trong 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Sáng 22/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy một trong 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu. Công tác tìm kiếm những người còn lại đang được khẩn trương triển khai.

Nạn nhân được xác định là cháu H.Đ.M. (sinh năm 2015). Thi thể được phát hiện, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

