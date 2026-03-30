Trắng đêm tìm kiếm 2 vợ chồng trẻ mất tích do lật thuyền ở Tuyên Quang

Một vụ lật thuyền thương tâm xảy ra trên lòng hồ thủy điện, trong khi người con trai may mắn thoát nạn, đôi vợ chồng trẻ vẫn đang mất tích giữa dòng nước sâu.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 22h ngày 29/3/2026, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H. (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ. (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 vợ chồng trẻ mất tích do lật thuyền.

Khi đến khu vực bờ sông, anh T. thấy 1 thuyền sắt có mái che không gắn động cơ, anh T. đã tự ý sử dụng chiếc thuyền sắt trên chở vợ và con ra khu vực giữa sông để thả lưới. Một lúc sau trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống sông, cháu Đ. bơi được vào bờ, còn hai vợ chồng anh T. và chị H. bị dòng nước nhấn chìm, mất tích, chưa tìm thấy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Lập đã báo cáo về Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tìm kiếm. Không quản ngại đêm tối và địa hình lòng hồ thủy điện phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các lực lượng tại chỗ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ngay trong đêm.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm thấy vị trí thuyền đắm, và đang tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân.

>>> Xem thêm video: Công an tìm giúp 2 cháu bé bị đi lạc