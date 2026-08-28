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Kho tri thức

Lãnh tụ số 2 Đức Quốc Xã đào thoát sang Scotland giữa Thế chiến II để làm gì?

Đêm 10/5/1941, một nhân vật quyền lực của Đức Quốc xã bất ngờ lái máy bay vượt Biển Bắc, rồi nhảy dù xuống Scotland.

Thanh Bình (tổng hợp)

Rudolf Hess, Phó Quốc trưởng Đảng Quốc xã và một trong những nhân vật thân cận với Adolf Hitler, đã thực hiện một trong những chuyến bay bí ẩn nhất Thế chiến II. Chiếc Messerschmitt Bf 110 cất cánh từ Augsburg vào chiều 10/5/1941. Hess bay một mình, hướng về Scotland, nơi ông hy vọng có thể gặp Công tước Hamilton và thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Đức và Anh.

Ảnh: Pinterest

Đây không phải chuyến bay thông thường. Hess đã chuẩn bị kỹ cho hành trình, mang theo những tài liệu và danh thiếp liên quan đến gia đình Haushofer, đồng thời dự định tìm đến Dungavel House, nơi ở của Công tước Hamilton. Ông tin rằng có thể sử dụng những mối liên hệ này để mở một kênh đàm phán trực tiếp với giới lãnh đạo Anh.

Nhưng kế hoạch nhanh chóng trở thành thảm họa. Khi tới Anh, Hess bị radar phát hiện. Các máy bay tiêm kích được điều đi đánh chặn. Ông bay cực thấp để tránh bị phát hiện rồi tiến vào Scotland. Khi đã gần mục tiêu nhưng không tìm thấy Dungavel House trong bóng tối, Hess quay lại và tiếp tục tìm kiếm. Lúc này nhiên liệu gần cạn. Cuối cùng, ông nhảy dù xuống khu vực Eaglesham, phía Nam Glasgow. Chiếc Bf 110 tiếp tục bay thêm một đoạn rồi rơi xuống Bonnyton Moor.

Ảnh: War Office

Hess bị thương ở mắt cá chân và nhanh chóng bị bắt. Điều trớ trêu là ban đầu ông tự xưng là “Captain Alfred Horn”. Sau đó, ông tiết lộ danh tính thật và yêu cầu được gặp Công tước Hamilton. Chính phủ Anh lập tức phải đối mặt với một câu hỏi lớn: Hess tự ý hành động hay Hitler biết trước kế hoạch?

Các tài liệu của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Anh cho thấy ngay từ đầu, tình báo Anh cũng không thể xác định chắc chắn động cơ của Hess. Họ phải thu thập hàng loạt lời khai, báo cáo và tin đồn để tìm hiểu liệu ông hành động một mình hay có đồng phạm. Vì thế, chuyến bay này nhanh chóng trở thành mảnh đất màu mỡ cho những thuyết âm mưu.

Ảnh: Pinterest

Tuy nhiên, điều có thể khẳng định khá chắc chắn là Hess không thực hiện một nhiệm vụ quân sự thông thường. Ông đã tự mình bay sang Anh với hy vọng tạo ra một cuộc tiếp xúc chính trị. Hitler sau đó công khai tuyên bố Hess hành động trái lệnh và chính quyền Đức tìm cách mô tả ông như một người mất trí. Trong khi đó, Hess bị Anh giam giữ cho đến hết chiến tranh và sau này bị kết án tù chung thân tại Nuremberg.

Vì vậy, “chuyến bay cuối cùng” của Hess thực chất là một canh bạc chính trị tuyệt vọng: một chuyến bay có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh, nhưng cuối cùng lại đưa chính người thực hiện nó vào nhà tù suốt phần đời còn lại.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Rudolf Hess #Chiến tranh thế giới thứ hai #Chuyến bay Scotland #Chính trị Đức #Chiến tranh và hòa bình

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