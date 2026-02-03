Lâm Đồng khai mạc Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ 2026

Hội sách và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ 2026 tại Lâm Đồng mở ra không gian văn hóa mùa xuân với chủ đề “Mùa Xuân – Khởi đầu thắng lợi”.

Sáng 03/02, UBND tỉnh Lâm Đồng khai mạc Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề “Mùa Xuân – Khởi đầu thắng lợi” tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030.

Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ ngày 03/02 đến hết ngày 28/02/2026 tại hệ thống Thư viện tỉnh Lâm Đồng.

Không gian trưng bày, hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoạt động nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và địa phương thông qua các ấn phẩm sách, báo chí và hình ảnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng nhấn mạnh, phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược xây dựng con người và xã hội học tập. Hội sách Xuân không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên đầu năm mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo và khát vọng phát triển trong cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, Hội sách năm nay trưng bày hàng nghìn bản sách, báo, tạp chí với nội dung phong phú về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, văn hóa, phong tục Tết cổ truyền, văn học – nghệ thuật và các thành tựu phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó là không gian triển lãm báo xuân của Trung ương và gần 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Không gian trưng bày báo, tạp chí Xuân của Trung ương và các địa phương tại Hội sách Xuân Bính Ngọ 2026.

Song song với hoạt động trưng bày, Hội sách còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm phục vụ Nhân dân như không gian ông đồ viết thư pháp, xếp mô hình sách nghệ thuật, giới thiệu sách, giao lưu tác giả, vẽ chân dung miễn phí và các hoạt động dành cho thiếu nhi.

Các hoạt động được triển khai đồng thời tại trụ sở chính Thư viện tỉnh và các cơ sở Đông, Tây Lâm Đồng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân.

Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa đầu năm của người dân và du khách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần và cổ vũ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm mới.