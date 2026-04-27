Khai mạc Mùa du lịch hè 2026, công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né

Tỉnh Lâm Đồng chính thức khai mạc mùa du lịch hè và công bố quy hoạch phát triển Mũi Né thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế.

Bảo Giang

Tối 26/4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

kto-br_daibieu-lamdong-trannguyen.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tham dự lễ khai mạc Mùa du lịch hè 2026

Sự kiện mở đầu cho mùa du lịch hè, đồng thời cụ thể hóa định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Khu vực Mũi Né – Phan Thiết được xác định là vùng động lực phát triển du lịch biển, giữ vai trò kết nối giữa khu vực cao nguyên và duyên hải.

Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Mũi Né có quy mô hơn 14.700ha, phát triển theo mô hình “một hành lang ven biển – ba trung tâm – đa hướng tiếp cận biển”, hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế.

kto-br_vannghe-lamdong-trannguyen.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc Mùa du lịch hè 2026.

Mục tiêu đến năm 2030, khu du lịch này đón khoảng 14 triệu lượt khách; đến năm 2040 đạt 25 triệu lượt và năm 2050 khoảng 35 triệu lượt khách.

Hạ tầng du lịch đang được đầu tư đồng bộ, trong đó Cảng hàng không Phan Thiết được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối, với công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm.

kto-br_phatbieu-lamdong-trannguyen.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết du lịch địa phương đang định hình theo hướng liên kết “biển – hoa – đại ngàn”, trong đó trục Mũi Né – Đà Lạt – Tà Đùng được kỳ vọng mở rộng không gian du lịch liên vùng.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Lâm Đồng cũng công bố chuỗi hoạt động “Chào Mùa du lịch hè năm 2026” với chủ đề “Đến Lâm Đồng – săn mây ngàn, lướt sóng bạc”, diễn ra đến hết tháng 8/2026.

kto-bl_4.jpg
Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  