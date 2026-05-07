Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Ký ức 'chị gánh, anh thồ' viết nên huyền thoại Điện Biên Phủ

Dù bom đạn khốc liệt, hàng vạn dân công hỏa tuyến vẫn bền bỉ thồ hàng, phá đá mở đường, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu".

Mai Loan

“Dốc Pha Đin chị gánh, anh thồ/ Đèo Lũng Lô anh hò, chị hát/ Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh...”, những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã khắc họa phần nào những cống hiến to lớn của lực lượng dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, góp phần làm nên chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

dan-cong-hoa-tuyen.jpg
Lực lượng dân công hỏa tuyến vận chuyển hàng hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Ảnh tư liệu.

Theo thống kê, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ của dân công được huy động lên tới 20.000 xe, vận chuyển được 1/3 trọng tải toàn chiến dịch.

Toàn chiến dịch, nhân dân ta đã đóng góp 261.453 lượt dân công với 18.301.570 ngày công, 25.056 tấn gạo, 1.824 tấn thịt và thực phẩm khô, hàng nghìn tấn rau.

img-4857.jpg
Những chiếc xe đạp thồ huyền thoại được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Mai Loan.
img-4847.jpg

Lực lượng dân công còn làm nhiều con đường qua những địa hình rừng núi cực kỳ hiểm trở để vận chuyển pháo bằng ô tô vào trận địa. Cùng với đó, tham gia sửa chữa, gia cố lại các tuyến đường sụt lún, lầy lội do bom đạn địch cày xới, hoặc do mưa lũ, xe đi gây ra.

Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng ký ức của “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người tham gia chiến dịch, góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng năm xưa.

Từng giờ, từng phút thi đua đảm bảo nguồn tiếp tế cho tuyến đầu

Ông Vũ Công Hồng (SN 1936, hiện trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) chia sẻ, ông sinh ra và lớn lên tại Vùng Mỏ, theo gia đình tản cư về Thanh Hoá trong những năm kháng chiến. Từ đây, ông có cơ duyên tham gia đoàn xe đạp thồ phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ.

ong-hong-2.jpg
Ông Hồng từng là người trẻ nhất trong đội xe đạp thồ.

Tháng 2/1954, khi mới 17 tuổi, ông Hồng là người trẻ nhất trong đội xe đạp thồ của thị trấn Thanh Hoá. Cùng đồng đội, chàng thanh niên mang trong mình khí thế sục sôi, vượt hàng trăm km rừng núi qua Hòa Bình, Sơn La, chinh phục đèo Pha Đin, tiến tới ngã ba Tuần Giáo và vào Điện Biên Phủ.

Trong suốt hành trình, mỗi ngày ông Hồng cùng đồng đội vượt qua ba con đèo dài khoảng 35km, vận chuyển 1,5 tạ hàng vào chiến trường. Điều kiện vô cùng gian khổ, bom đạn, ăn giữa rừng, ngủ trên những tấm nilon trải đất. Thế nhưng, từng giờ, từng phút, họ thi đua đảm bảo nguồn tiếp tế cho bộ đội nơi tuyến đầu.

Dù không trực tiếp chiến đấu, nhưng mỗi khi tin tức từ mặt trận truyền về, ông và đồng đội luôn dõi theo với niềm tin sắt đá vào thắng lợi. Ông Hồng xúc động nhớ lại khoảnh khắc lịch sử:

“Chiều 7/5, một thanh niên đi ngựa, tay cầm lá cờ nho nhỏ từ trong Điện Biên đi ra dọc đường về Lai Châu. Ông ấy nói nhiều nên khản tiếng rồi, nhưng chúng tôi vẫn nghe rõ câu ‘Thắng lợi rồi, chiến thắng rồi’. Dân công nghe thế là hiểu rồi, đoàn người cứ thế cùng hô vang”.

Sau hơn ba tháng phục vụ mặt trận, những thanh niên làm nhiệm vụ vận tải như ông Hồng mới có dịp tiến vào “lòng chảo” Điện Biên khi chiến trường còn ngổn ngang. Nếu niềm vui chiến thắng là sự vỡ oà, thì những ngày sau đó lại mang đến cảm xúc rộn ràng, nao nức.

Kết thúc chiến dịch, ông Vũ Công Hồng tiếp tục ở lại Điện Biên Phủ phục vụ các hoạt động của bộ đội đến ngày 29/5/1954, trước khi trở về Vùng Mỏ công tác trong ngành than và thống kê.

ong-hong.jpg
Kỷ vật được ông trân trọng giữ gìn.

Trải qua hơn 70 năm, kỷ vật ông vẫn trân trọng gìn giữ là tờ chứng nhận “Chiến sĩ dân công vẻ vang mặt trận Điện Biên Phủ” do Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng – minh chứng cho một thời tuổi trẻ cống hiến đầy tự hào.

Dù địch đánh phá đến đâu, vẫn tiến lên

Trong dòng ký ức còn vẹn nguyên của những người từng đi qua khói lửa, ông Lường Văn Hương (Sơn La), vẫn bồi hồi khi nhắc về những năm tháng làm dân công hỏa tuyến phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ.

ong-huong.jpg
Lường Văn Hương xúc động kể về những năm tháng gian khổ mà hào hùng.

Năm ấy, khi vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi căng tràn sức trẻ, ông Hương cùng hơn 20 thanh niên trong xã tình nguyện lên đường. Nhiệm vụ của họ là sửa chữa các tuyến đường trọng yếu tại đèo Pha Đin, đồng thời gánh gạo, vận chuyển lương thực tiếp tế cho mặt trận Mường Ẳng.

Ông Hương nhớ lại, những ngày đầu tham gia chiến dịch, lệnh huy động được triển khai gấp rút từ huyện đến xã. Các tổ dân công phải di chuyển liên tục, khi đi đêm, lúc đi ban ngày, bất chấp hiểm nguy rình rập. “Hễ nơi nào bị bom đánh phá, chúng tôi lập tức có mặt để san lấp hố bom, chặt cây, đóng cọc, gia cố lại mặt đường. Dù địch đánh phá đến đâu, chúng tôi vẫn tiến lên”, ông kể, giọng trầm lại.

Không chỉ đối mặt với bom đạn, thử thách lớn nhất đối với ông và đồng đội là việc sửa chữa đường sá bằng những công cụ thô sơ trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Để tránh sự phát hiện của máy bay địch, phần lớn công việc phải tiến hành vào ban đêm. Dẫu vậy, tinh thần quyết tâm chưa bao giờ lay chuyển. “Thường khoảng 5 giờ là tập trung đi nhận hàng. Có khi lại được giao nhiệm vụ đưa thương binh xuống tuyến dưới. Đường đi từng chặng rất gian nan, nhưng ai cũng cố gắng vượt qua,” ông Hương chia sẻ.

Cùng chung ký ức hào hùng ấy, ông Lường Văn Sinh, (Sơn La) không giấu được niềm tự hào khi nhớ lại thời điểm mình là người trẻ nhất trong số 24 thanh niên của xã tham gia vận chuyển lương thực cho bộ đội.

ong-sinh.jpg
Ông Lường Văn Sinh vẫn nhớ rõ ký ức như vừa mới hôm qua.

Khi ấy, ông Sinh mới 15 tuổi. Dẫu còn nhỏ, nhưng ý thức trách nhiệm với đất nước đã sớm thôi thúc ông lên đường. Ông kể, khi nghe lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc mỗi người góp sức theo khả năng, ông tự nhủ mình cũng phải góp phần vào cuộc kháng chiến. “Tôi nghĩ đơn giản, sức mình đến đâu thì làm đến đó. Có lúc gánh 15kg, khi thì 20kg, miễn là góp được công sức cho bộ đội”, ông nói.

Với ông Sinh, gian khó không phải là trở ngại, mà trở thành động lực. Chính tinh thần ấy đã tiếp thêm sức mạnh để ông và đồng đội kiên trì bám trụ, hướng tới mục tiêu lớn nhất: giành lại độc lập cho dân tộc. “Dù là nhỏ nhất, tôi vẫn phải đi, vẫn phải làm. Ai cũng phải xông lên thì đất nước mới có ngày giải phóng, nhân dân mới có cuộc sống tự do, hạnh phúc”, ông bộc bạch.

Thời gian trôi qua, dấu ấn tuổi tác đã in hằn trên mái tóc, làn da của những người dân công năm xưa. Dẫu trí nhớ có lúc vơi đầy, nhưng ký ức về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 vẫn luôn sống động trong tâm trí họ.

Những câu chuyện xúc động của họ là minh chứng chân thực cho một thời kỳ lịch sử oanh liệt của dân tộc. Đó cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về lòng biết ơn, về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị cách mạng đã được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu.

Mời quý độc giả xem thêm video: Toàn cảnh dự án chống ngập khẩn cấp 1166 tỷ đồng ở Hà Nội. Nguồn Tin tức
#dân công hỏa tuyến #Điện Biên Phủ #chiến thắng Điện Biên Phủ #dân công #chiến thắng #huyền thoại

Bài liên quan

Kho tri thức

Đại tá Nguyễn Hữu Tài: Điện Biên Phủ là kỳ tích của ý chí, mưu lược, lòng quả cảm

“Giữa khói lửa mịt mù, tiếng súng rền vang, quân ta ào lên tiến công, giành chiến thắng”, Đại tá Nguyễn Hữu Tài xúc động kể lại trận đánh mở màn Điện Biên Phủ.

Đã hơn 70 năm trôi qua, ký ức về Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Đại tá Nguyễn Hữu Tài (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 209, Đại đoàn 312; nguyên Cục phó Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng).

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, giọng ông khi hào sảng, dâng trào khí thế nhắc về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, lúc lại chùng xuống, nghẹn ngào khi nhớ về những đồng đội đã ngã xuống.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Ký ức cựu TNXP Điện Biên Phủ: “Thắng rồi, ôi trời khóc, mừng quá!“

71 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí nữ thanh niên xung phong Trần Thị Nhĩ với những ngày "vai 20 cân gạo, tay 10 cân muối" giữa mưa bom bão đạn chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiến dịch Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca bất diệt được viết nên bởi máu xương, mồ hôi và nước mắt của toàn dân tộc. Trong bản hùng ca ấy, có một lực lượng tuy thầm lặng nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng, đó chính là thanh niên xung phong.
Ky uc cuu TNXP Dien Bien Phu: “Thang roi, oi troi khoc, mung qua!“
 Cựu nữ thanh niên xung phong Trần Thị Nhĩ hòa cùng niềm vui người dân trong ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Mai Loan.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Từ Cò Nòi đến Điện Biên Phủ toàn thắng: Ký ức hào hùng

“Tôi tự hào cùng đồng đội đã tham gia bảo vệ “tọa độ lửa” Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La), góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng”, ông Nguyễn Hùng Thịnh xúc động chia sẻ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi xa 71 năm, nhưng âm vang của nó vẫn còn vang vọng mãi. Trong dòng chảy bất tận của lịch sử, có những địa danh, những con người đã trở thành biểu tượng bất tử. Ngã ba Cò Nòi, "tọa độ lửa" năm ấy, và người lính thanh niên xung phong Nguyễn Hùng Thịnh, là một phần không thể tách rời của bản hùng ca đó. Ông cùng đồng đội đã góp phần làm nên chiến thắng “chấn động địa cầu”.
Tu Co Noi den Dien Bien Phu toan thang: Ky uc hao hung
 Ông Nguyễn Hùng Thịnh, cựu thanh niên xung phong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Mai Loan.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới