Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ thú loạt hang động đa tôn giáo có tuổi đời ngàn năm ở Ấn Độ

Kho tri thức

Kỳ thú loạt hang động đa tôn giáo có tuổi đời ngàn năm ở Ấn Độ

Quần thể hang Ellora là biểu tượng cho tinh thần khoan dung tôn giáo của Ấn Độ cổ, nơi Phật giáo, Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo cùng để lại dấu ấn nghệ thuật rực rỡ.

T.B (tổng hợp)
Ellora gồm 34 hang động được tạc trực tiếp vào núi đá bazan. Các hang được xây dựng từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 10, kéo dài suốt hơn 400 năm. Ảnh: Pinterest.
Ellora gồm 34 hang động được tạc trực tiếp vào núi đá bazan. Các hang được xây dựng từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 10, kéo dài suốt hơn 400 năm. Ảnh: Pinterest.
Ba tôn giáo lớn cùng tồn tại trong một quần thể. Trong 34 hang có 12 hang Phật giáo, 17 hang Ấn Độ giáo và 5 hang Kỳ Na giáo. Ảnh: Pinterest.
Ba tôn giáo lớn cùng tồn tại trong một quần thể. Trong 34 hang có 12 hang Phật giáo, 17 hang Ấn Độ giáo và 5 hang Kỳ Na giáo. Ảnh: Pinterest.
Đền Kailasa là kiệt tác nổi bật nhất. Được tạc từ một khối đá duy nhất, ngôi đền khổng lồ này được xem là công trình điêu khắc đá nguyên khối lớn nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Đền Kailasa là kiệt tác nổi bật nhất. Được tạc từ một khối đá duy nhất, ngôi đền khổng lồ này được xem là công trình điêu khắc đá nguyên khối lớn nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Quá trình xây dựng Kailasa vô cùng kỳ công. Thợ thủ công phải khoét đá từ trên xuống dưới, ước tính di chuyển hơn 200.000 tấn đá. Ảnh: Pinterest.
Quá trình xây dựng Kailasa vô cùng kỳ công. Thợ thủ công phải khoét đá từ trên xuống dưới, ước tính di chuyển hơn 200.000 tấn đá. Ảnh: Pinterest.
Các bức phù điêu thể hiện thần thoại Ấn Độ phong phú. Hàng trăm hình chạm mô tả thần Shiva, Vishnu và nhiều cảnh trong sử thi Ramayana và Mahabharata. Ảnh: Pinterest.
Các bức phù điêu thể hiện thần thoại Ấn Độ phong phú. Hàng trăm hình chạm mô tả thần Shiva, Vishnu và nhiều cảnh trong sử thi Ramayana và Mahabharata. Ảnh: Pinterest.
Ellora là minh chứng cho sự hòa hợp tôn giáo. Ba hệ tín ngưỡng cùng tồn tại hòa bình, chia sẻ cùng một không gian linh thiêng, một hiện tượng hiếm có trong lịch sử văn minh nhân loại. Ảnh: Pinterest.
Ellora là minh chứng cho sự hòa hợp tôn giáo. Ba hệ tín ngưỡng cùng tồn tại hòa bình, chia sẻ cùng một không gian linh thiêng, một hiện tượng hiếm có trong lịch sử văn minh nhân loại. Ảnh: Pinterest.
Ellora vẫn là điểm hành hương linh thiêng. Mỗi năm, hàng triệu tín đồ và du khách đến chiêm bái, cảm nhận vẻ đẹp vượt thời gian của công trình đá này. Ảnh: Pinterest.
Ellora vẫn là điểm hành hương linh thiêng. Mỗi năm, hàng triệu tín đồ và du khách đến chiêm bái, cảm nhận vẻ đẹp vượt thời gian của công trình đá này. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Từ năm 1983, hang Ellora chính thức trở thành biểu tượng tầm vóc thế giới của di sản nghệ thuật và tâm linh Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Từ năm 1983, hang Ellora chính thức trở thành biểu tượng tầm vóc thế giới của di sản nghệ thuật và tâm linh Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#hang động Ellora #di sản thế giới UNESCO #tôn giáo đa dạng Ấn Độ #đền Kailasa #nghệ thuật điêu khắc đá #phù điêu thần thoại Ấn Độ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT