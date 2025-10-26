Kombucha tốt cho gan nhưng 5 nhóm người này tuyệt đối tránh

Hà Nội

Sống Khỏe

Được ví như “vua dưỡng gan”, Kombucha mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên uống loại đồ uống lên men này.

Vân Giang (Tổng hợp)
Kombucha loại trà lên men được nhiều người ưa chuộng vì được cho là có khả năng thanh lọc gan, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch không phải thức uống phù hợp cho tất cả mọi người. Ảnh minh họa
Do chứa một lượng nhỏ cồn, caffeine và có tính axit cao, loại đồ uống này có thể gây tác dụng ngược với một số nhóm đối tượng nhạy cảm. Ảnh minh họa
Phụ nữ mang thai và đang cho con bú là nhóm cần tuyệt đối tránh. Trong quá trình lên men, Kombucha sinh ra một lượng nhỏ cồn (dưới 0,5%) có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Ngoài ra, đây là sản phẩm không được tiệt trùng, dễ nhiễm khuẩn hoặc nấm mốc, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, rối loạn tiêu hóa. Ảnh minh họa
Người có hệ miễn dịch yếu như bệnh nhân HIV, ung thư đang điều trị hoặc người cao tuổi cũng nên hạn chế. Dù chứa lợi khuẩn, Kombucha vẫn có thể tồn tại các vi sinh vật không mong muốn. Với người sức đề kháng kém, việc sử dụng thường xuyên có thể gây nhiễm trùng hoặc rối loạn tiêu hóa. Ảnh minh họa
Bệnh nhân tiểu đường và người đang giảm cân cũng cần thận trọng. Kombucha được lên men từ đường, một số loại còn được thêm đường để tăng vị, khiến hàm lượng calo và carbohydrate cao hơn tưởng tượng. Nếu không kiểm soát, việc uống thường xuyên có thể khiến đường huyết tăng hoặc gây dư thừa năng lượng. Ảnh minh họa
Những người mắc bệnh dạ dày, trào ngược axit hay hội chứng ruột kích thích (IBS) cũng không nên dùng. Kombucha có tính axit cao, dễ gây kích ứng niêm mạc, dẫn đến ợ chua, đầy hơi hoặc buồn nôn. Ảnh minh họa
Ngoài ra, người nhạy cảm với caffeine và cồn cũng cần lưu ý. Kombucha làm từ trà đen hoặc trà xanh nên vẫn chứa caffeine tự nhiên, có thể gây mất ngủ, bồn chồn nếu dùng nhiều, đặc biệt vào buổi tối. Ảnh minh họa
Với người khỏe mạnh, chỉ nên bắt đầu bằng lượng nhỏ khoảng 100ml mỗi ngày và chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm định an toàn. Ảnh minh họa
Kombucha có thể mang lại lợi ích cho gan và tiêu hóa, nhưng nếu dùng sai cách, “thức uống vàng” này hoàn toàn có thể trở thành tác nhân gây hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa
