Bắc Ninh vận động thành công đối tượng giết người, trốn nã 27 năm

Cuối năm 1997, do mâu thuẫn bột phát, Phong đã tước mạng sống của một người, sau đó y bỏ trốn sang Trung Quốc và lẩn trốn suốt 27 năm qua.

Ngày 4/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Đa Mai vừa vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố Phúc Hạ, phường Đa Mai) ra đầu thú về hành vi “giết người”. Nguyễn Văn Phong bị truy nã theo Quyết định số 14/QĐ-CSĐT ngày 15/2/1999 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (cũ).

Cán bộ Công an phường Đa Mai gặp gỡ, làm việc với đối tượng Phong tại gia đình.

Liên quan đến vụ án, cuối năm 1997, do mâu thuẫn bột phát, trong phút “cả giận mất khôn”, Phong đã tước mạng sống của một người cùng tổ dân phố, sau đó bỏ trốn sang Trung Quốc và lẩn trốn suốt 27 năm qua.

Nắm được thông tin đối tượng trốn bên Trung Quốc, lãnh đạo Công an phường Đa Mai đã chỉ đạo cán bộ phối hợp với cán bộ Phòng Hình sự, Công an tỉnh nhiều lần đến gặp gỡ gia đình tuyên truyền, vận động. Biết không thể trốn tránh mãi, cuối cùng Phong cũng đồng ý về đầu thú, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi đã gây ra.

Trung tá Trịnh Hưng Thanh, Tổ phó Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Đa Mai cho biết: “Ngày 4/3 là ngày giỗ mẹ Phong, chúng tôi chờ đối tượng về thắp hương cho mẹ, ngồi ăn bữa cơm đoàn viên với người thân xong mới về đơn vị làm thủ tục xử lý theo quy định”.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã nguy hiểm sau 27 năm lẩn trốn ra đầu thú thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa bàn.

Hiện Công an phường Đa Mai đã bàn giao đối tượng cho Phòng Hình sự để xử lý theo quy định.