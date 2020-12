Thưởng Tết năm nay dự kiến sẽ ra sao?

“Thưởng Tết năm nay sẽ khó khăn hơn so với những năm trước” ông Lê Đình Quảng – Phó ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) nhận định như trên khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Công nhân đang rất mong chờ khoản thưởng Tết. Trong ảnh: Một nam công nhân trong phòng trọ thuộc khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh minh hoạ. Ảnh: Bảo Hân.

Theo ông Quảng, năm nay, do dịch COVID-19, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo số liệu nắm được, hầu hết các doanh nghiệp lâu nay vẫn duy trì việc làm và trả lương cho người lao động bình thường thì cam kết tiếp tục tiền thưởng cho người lao động như hàng năm. Tuy không cao, nhưng các doanh nghiệp cố gắng duy trì được mức bình quân một tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động.

Ông Quảng cho rằng đây là nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp, thể hiện thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn, không đủ việc làm thì các doanh nghiệp này đang tiếp tục duy trì và có cam kết lo tiền lương cho người lao động trong tháng Tết và tổ chức công đoàn đang tìm nhiều nguồn để có biện pháp theo tinh thần tất cả người lao động đều có Tết.

Cụ thể, đối với những người lao động không có việc làm, không có thu nhập thì tổ chức công đoàn bằng các nguồn huy động được xã hội hoá cũng như nguồn tích luỹ, nguồn của tổ chức công đoàn sẽ hỗ trợ cho người lao động, nhất là những người lao động không có việc làm, không có thu nhập.

Ông Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN trao đổi với phóng viên. Ảnh: Bảo Hân.

“Thưởng Tết năm 2021 sẽ khó khăn hơn so với những năm trước, nhưng theo số liệu chúng tôi nắm được, rất nhiều nơi đã có quy định, sáng kiến, ví dụ như đưa vấn đề tiền thưởng vào thoả ước lao động tập thể. Đây là hình thức để làm cho người lao động hết sức yên tâm trong quá trình lao động sản xuất, giữ chân người lao động cũng như động viên người lao động hăng say, gắn bó với doanh nghiệp, cùng với doanh nghiệp vượt qua những khó khăn của năm 2020 do dịch COVID-19 gây ra” ông Quảng nhận định.

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm, tái bùng phát vào cuối tháng 7 tại một số địa phương đã tác động lớn đến tình hình việc làm và thu nhập của người lao động. Đến hết quý III, tình hình việc làm và thu nhập của người lao động dần được cải thiện.

Một số doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu (tập trung tại các ngành dệt may, da giày…) do ảnh hưởng từ việc cắt giảm đơn hàng xuất khẩu vào các thị trường chủ yếu (Mỹ, châu Âu…) đã thực hiện việc chấm dứt hợp đồng với một bộ phận người lao động, tác động không nhỏ đến đời sống của người lao động, nhất là đối với các gia đình có nhiều thành viên cùng thuộc diện bị cắt, giảm, chấm dứt hợp đồng lao động.

Tổng số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 9 tháng đầu năm là 896.787 người, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 839.260 người, tăng 31,0% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 0,4% so với cả năm 2019.

Thu nhập bình quân của người lao động là 6,7 triệu đồng/tháng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tính đến hết tháng 11, cả nước xảy ra 124 cuộc ngừng việc tập thể, nhiều hơn 5 cuộc so với cả năm 2019.