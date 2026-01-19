Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiểu săn mồi độc dị của sinh vật có 'lưỡi cưa máy' khét tiếng đại dương

Giải mã

Kiểu săn mồi độc dị của sinh vật có 'lưỡi cưa máy' khét tiếng đại dương

Các loài cá nhám cưa (bộ Pristiophoriformes) là sinh vật biển cổ xưa, bí ẩn với hình dạng khác lạ, phản ánh những thích nghi tiến hóa độc đáo dưới biển sâu.

T.B (tổng hợp)
“Lưỡi cưa” trên mõm là công cụ săn mồi tinh vi. Mõm dài dẹt với hai hàng răng sắc như cưa giúp cá nhám cưa khuấy động đáy biển, phát hiện và làm choáng con mồi trước khi ăn. Ảnh: Pinterest.
“Lưỡi cưa” trên mõm là công cụ săn mồi tinh vi. Mõm dài dẹt với hai hàng răng sắc như cưa giúp cá nhám cưa khuấy động đáy biển, phát hiện và làm choáng con mồi trước khi ăn. Ảnh: Pinterest.
Cơ quan cảm nhận điện trường cực nhạy. Trên mõm cá nhám cưa có các lỗ cho phép chúng phát hiện tín hiệu điện yếu từ con mồi ẩn dưới cát hay bùn. Ảnh: Pinterest.
Cơ quan cảm nhận điện trường cực nhạy. Trên mõm cá nhám cưa có các lỗ cho phép chúng phát hiện tín hiệu điện yếu từ con mồi ẩn dưới cát hay bùn. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống chủ yếu ở vùng nước sâu. Hầu hết các loài trong bộ Pristiophoriformes sống ở độ sâu từ vài trăm đến hơn 1.000 mét, khiến con người hiếm khi bắt gặp ngoài tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống chủ yếu ở vùng nước sâu. Hầu hết các loài trong bộ Pristiophoriformes sống ở độ sâu từ vài trăm đến hơn 1.000 mét, khiến con người hiếm khi bắt gặp ngoài tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Khả năng tái tạo răng trên mõm. Các “răng cưa” không gắn cố định vĩnh viễn; nếu bị gãy, chúng có thể được thay thế dần theo quá trình sinh trưởng. Ảnh: Pinterest.
Khả năng tái tạo răng trên mõm. Các “răng cưa” không gắn cố định vĩnh viễn; nếu bị gãy, chúng có thể được thay thế dần theo quá trình sinh trưởng. Ảnh: Pinterest.
Sinh sản chậm và dễ tổn thương. Cá nhám cưa sinh sản bằng hình thức noãn thai sinh, số lượng con non ít, khiến quần thể phục hồi rất chậm khi bị khai thác. Ảnh: Pinterest.
Sinh sản chậm và dễ tổn thương. Cá nhám cưa sinh sản bằng hình thức noãn thai sinh, số lượng con non ít, khiến quần thể phục hồi rất chậm khi bị khai thác. Ảnh: Pinterest.
Số lượng loài rất ít so với nhiều nhóm cá mập khác. Hiện nay chỉ ghi nhận khoảng 10 loài cá nhám cưa, phân bố chủ yếu ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ảnh: Pinterest.
Số lượng loài rất ít so với nhiều nhóm cá mập khác. Hiện nay chỉ ghi nhận khoảng 10 loài cá nhám cưa, phân bố chủ yếu ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ảnh: Pinterest.
Đang đối mặt nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Do hoạt động đánh bắt đáy và mắc lưới kéo, nhiều loài cá nhám cưa được xếp vào nhóm nguy cấp, cần bảo tồn khẩn cấp. Ảnh: Pinterest.
Đang đối mặt nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Do hoạt động đánh bắt đáy và mắc lưới kéo, nhiều loài cá nhám cưa được xếp vào nhóm nguy cấp, cần bảo tồn khẩn cấp. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Sinh vật biển cổ xưa #Hình dạng đặc biệt của cá nhám cưa #Cơ quan cảm nhận điện trường #Chiến thuật săn mồi tinh vi #Khả năng tái tạo răng #Sinh sản chậm và dễ tổn thương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT