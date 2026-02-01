Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc nhiều nơi rét đậm

Từ ngày 1/2, không khí lạnh tăng cường bao trùm Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ, khiến nhiệt độ giảm phổ biến 2–4 độ C, trời chuyển rét rõ.

Theo PV/VOV.VN

Theo dự báo, trong 24 - 48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Trên đất liền, trong ngày 1/2, khối không khí lạnh sẽ tác động đến các khu vực còn lại của Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền duy trì ở cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng 1/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Hiện nay (1/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, khiến nhiệt độ giảm phổ biến từ 2 - 4 độ C so với những ngày trước.

Hiện nay (1/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, khiến nhiệt độ giảm phổ biến từ 2 - 4 độ C so với những ngày trước.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi từ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 8 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C. Riêng tại Hà Nội, thời tiết có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 13-15 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, từ ngày 1/2 đến đêm 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh kèm mưa lớn cục bộ được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất và đời sống. Trời rét có thể tác động tiêu cực đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực miền núi; trong khi gió mạnh, sóng lớn trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

#Ảnh hưởng của không khí lạnh #Thời tiết miền Bắc và Trung Bộ #Gió Đông Bắc mạnh #Dự báo mưa lớn và dông #Ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống #Nguy cơ lũ quét sạt lở đất

Bài liên quan

Xã hội

Dự báo thời tiết 30/1: Miền Bắc sáng sớm có sương mù, sắp chuyển rét

Dự báo thời tiết 30/1, phía Tây Bắc Bộ có nắng, Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, từ đêm có lúc mưa nhỏ. Từ gần sáng 31/1, không khí lạnh tăng cường tràn về.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (30/1), phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ đêm có lúc mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

2026-mien-bac-mua-phun-va-suong-mu-sap-chuyen-ret-2424.jpg
Miền Bắc có mưa nhỏ, sắp đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh minh họa: Minh Hiền
Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 27/1/2026: Miền Bắc mưa phùn và sương mù, nhiệt độ tăng

Dự báo thời tiết 27/1/2026, miền Bắc và Thanh Hóa đến Huế sáng có mưa phùn và sương mù; nhiệt độ tiếp tục xu hướng tăng. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (27/1), không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

2026-mien-bac-mua-phun-va-suong-mu-cao-nhat-23-do-2896.jpg
Thời tiết miền Bắc duy trì nhiều mây âm u, mưa phùn và sương mù. Ảnh minh họa: Minh Hiền
Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 26/1: Không khí lạnh lệch đông, miền Bắc rét, mưa phùn

Do không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác và sương mù. Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm.

Nhiệt độ ban ngày ở khu vực này duy trì cao nhất 19 độ, ban đêm thấp nhất có nơi dưới 11 độ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới