Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc nhiều nơi rét đậm

Theo dự báo, trong 24 - 48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Trên đất liền, trong ngày 1/2, khối không khí lạnh sẽ tác động đến các khu vực còn lại của Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền duy trì ở cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng 1/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Hiện nay (1/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, khiến nhiệt độ giảm phổ biến từ 2 - 4 độ C so với những ngày trước.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi từ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 8 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C. Riêng tại Hà Nội, thời tiết có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 13-15 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, từ ngày 1/2 đến đêm 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh kèm mưa lớn cục bộ được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất và đời sống. Trời rét có thể tác động tiêu cực đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực miền núi; trong khi gió mạnh, sóng lớn trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.