Dự báo thời tiết 26/1: Không khí lạnh lệch đông, miền Bắc rét, mưa phùn

Do không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác và sương mù. Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm.

Nhiệt độ ban ngày ở khu vực này duy trì cao nhất 19 độ, ban đêm thấp nhất có nơi dưới 11 độ.

Miền Bắc vẫn rét kèm mưa phùn và sương mù - Ảnh minh họa: Minh Hiền

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 26/1, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trời rét, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm ở mức 13-16 độ, trưa và chiều 17-19 độ.

Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, từ ngày 27-30/1, không khí lạnh suy yếu dần, thời tiết Hà Nội mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, có ngày hửng nắng; ngày 27-28/1 trời rét, sau đó chủ yếu rét về đêm và sáng.

Khoảng ngày 31/1-1/2, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại. Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 31/1, sau có mưa nhỏ vài nơi; gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ giảm.

Ngoài ra, hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai duy trì có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng; cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét, Nam Bộ sáng sớm và đêm se lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 26/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 19-22 độ, miền Tây 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Miền Đông 31-33 độ, miền Tây 29-31 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.