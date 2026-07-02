Khởi tố đường dây nhập lậu hơn 18 tấn việt quất, trị giá trên 11 tỷ đồng

Hơn 18 tấn việt quất nhập lậu trị giá trên 11 tỷ đồng vừa bị Công an TP Hà Nội phát hiện. Ba bị can đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Ngày 2/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Greenland có dấu hiệu nhập khẩu trái phép quả việt quất từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn.

Theo cơ quan điều tra, công ty có trụ sở tại số 216 Trần Huy Liệu, tổ dân phố 7, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La; địa điểm kinh doanh tại số 45-49 No.1A4, khu tái định cư phường Bồ Đề, TP Hà Nội. Doanh nghiệp do Dương Thế Mạnh (SN 1983) làm Tổng Giám đốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Dương Thế Mạnh. Ảnh: Fanpage Công an Thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, vào tháng 3/2026, Dương Thế Mạnh đã nhập lậu 5.574 kg quả việt quất tươi qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành, với tổng trị giá hơn 1,42 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ từ đầu năm 2026 đến nay, Dương Thế Mạnh còn tổ chức nhập lậu thêm 13.086 kg quả việt quất tươi qua cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Số hàng này được mua với giá từ 300.000-480.000 đồng/kg, sau đó bán cho các chuỗi cửa hàng và siêu thị lớn với giá khoảng 500.000-700.000 đồng/kg.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổng trị giá số hàng hóa nhập lậu trong vụ án lên tới hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 19/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Dương Thế Mạnh, Tạ Vĩnh Quý và Dương Minh Công để điều tra về tội Buôn lậu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây nhập lậu quả việt quất quy mô lớn, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.