Tóm gọn 'nữ quái' vận chuyển pháo lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép 14 hộp pháo hoa nổ đi tiêu thụ, đối tượng Nguyễn Thị Bé đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 17/1, thông tin từ Công an xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ 14 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất.

Đối tượng Nguyễn Thị Bé cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 11/1, Công an xã Cam Lộ chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bé (SN 1987, trú tại thôn Lễ Môn, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi vận chuyển 14 hộp pháo hoa nổ trái phép.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Bé đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

