Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tóm gọn 'nữ quái' vận chuyển pháo lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép 14 hộp pháo hoa nổ đi tiêu thụ, đối tượng Nguyễn Thị Bé đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 17/1, thông tin từ Công an xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ 14 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất.

21.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Bé cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 11/1, Công an xã Cam Lộ chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bé (SN 1987, trú tại thôn Lễ Môn, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi vận chuyển 14 hộp pháo hoa nổ trái phép.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Bé đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
#Công an #Quảng Trị #bắt giữ #nữ quái #vận chuyển #pháo lậu

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 'nữ quái' buôn hàng trăm bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển 200 bao thuốc lá lậu đi giao cho khách, bà P.T.U đã bị lực lượng Công an xã Tân Quới (tỉnh Vĩnh Long) bắt quả tang.

Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Tân Quới (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang một người phụ nữ vận chuyển 200 bao thuốc lá lậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 09h30, ngày 23/11, trong quá trình tuần tra tại ấp Thành Trí, lực lượng Công an xã Tân Quới phát hiện 01 người phụ nữ điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ tài xế vận chuyển trái phép pháo hoa nổ ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 30 hộp pháo hoa nổ đi tiêu thụ, đối tượng Trần Văn Bình (Đà Nẵng) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15/01, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép hàng cấm, thu giữ 30 hộp pháo hoa nổ.

1-20260115080630.jpg
Đối tượng Trần Văn Bình cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới