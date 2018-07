Tác dụng phụ ít ai ngờ khi ăn quá nhiều quả việt quất

Quả việt quất giàu các chất chống oxy hóa khác nhau, cùng với các vitamin như vitamin C, B2, B6, E và K, và chất xơ, quả việt quất cũng được nạp với đồng, mangan, lutein, gallic acide,... Tăng cường chức năng của não: Sự hiện diện của các hợp chất anthocyanin trong quả việt quất rất hữu ích trong việc tăng cường chức năng hoạt động của não, bộ nhớ và chức năng vận động của cơ. Giảm cân: Nhờ lượng calo thấp, quả việt quất là một món ăn ngon nếu bạn đang mong muốn giảm cân. Chất xơ trong đó có thể làm tăng cảm giác no, khiến bạn cảm thấy no hơn và ăn ít hơn, đồng thời cho bạn năng lượng để thực hiện các hoạt động thể chất nhằm giảm cân dễ dàng. Phòng ngừa các bệnh: Việt quất có nhiều chất chống ôxy hoá và chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, ung thư, loét, tiểu đường, viêm khớp,.. Đối với da: Nếu bạn muốn duy trì làn da khỏe mạnh, hãy ăn quả việt quất thường xuyên. Ngoài ra, chúng rất tốt trong việc kiểm soát lão hóa da. Bạn thậm chí có thể bôi lên da để thu được nhiều lợi ích. Điều trị viêm: Nếu bạn uống trà với lá việt quất khô, nó có thể giúp làm dịu đau họng và viêm, nhiệt miệng. Các đặc tính chống oxy hóa của quả việt quất là cực kỳ có lợi trong việc giảm viêm trong cơ thể. Tăng cường tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao trong quả việt quất làm cho chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời để hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Tuy nhiên, ăn quá nhiều trái việt quất sẽ đem lại một cố tác dụng phụ nhất định.

Vấn đề tiêu hóa: Vì quả việt quất rất giàu chất xơ, nếu bạn có quá nhiều chất xơ và lượng chất xơ hấp thu qua các nguồn khác, nó có thể dẫn đến khí, đầy hơi, tiêu chảy, đau bụng hoặc bất kỳ vấn đề tiêu hóa nào khác. Nguy cơ chảy máu: Quả việt quất rất giàu vitamin K, chịu trách nhiệm điều hòa đông máu, cùng với việc duy trì mật độ xương. Nhưng ăn quá nhiều việt quất khiến dư thừa vitamin K. Đặc biệt đối với những bệnh nhân dùng thuốc làm loãng máu, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tác dụng của thuốc và dẫn đến nguy cơ chảy máu. Vitamin K cao trong cơ thể có thể dẫn đến khó thở, thở bất thường, phát ban da, ngất xỉu,... Có thể kích thích phản ứng dị ứng: Sự hiện diện của salicylat trong quả việt quất có thể gây ra các phản ứng dị ứng trong cơ thể như phát ban, đau bụng, hen suyễn hoặc thở khò khè nếu ăn quá nhiều. Hạ đường huyết: Đối với bệnh tiểu đường, việc dùng lá việt quất dưới dạng chất bổ sung có thể dẫn đến giảm mức đường trong máu và làm tăng độ nhạy cảm với insulin. Tuy nhiên, trái việt quất tiêu thụ vừa phải có thể giúp bệnh nhân tiểu đường giải phóng đường vào máu chậm mà không có bất kỳ nguy cơ tăng mức đường đột ngột nào. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa quả việt quất vào trong chế độ ăn uống hàng ngày. Không nên cho người chuẩn bị phẫu thuật ăn: Vì quả việt quất có đặc tính làm loãng máu do sự hiện diện của salicylat và vitamin K, nếu bạn sắp có bất kỳ loại phẫu thuật nào, bạn phải hoàn toàn tránh phải ăn quả việt quất ít nhất 2-3 tuần trước khi phẫu thuật. Quả việt quất có thể trì hoãn việc chữa lành các vết thương sau phẫu thuật. Ngoài ra, chúng có thể ảnh hưởng xấu đến lượng đường trong máu trước, trong và sau phẫu thuật.

