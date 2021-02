Món ăn may mắn dịp Tết của Việt Nam và các nước châu Á

1. Việt Nam - bánh chưng/bánh tét: Trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình Việt, mâm cỗ ngày Tết không thể thiếu bánh chưng, bánh tét. Món ăn là cách người Việt thể hiện lòng biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa mà cũng tỏ lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên. Gói bánh chưng Tết cũng thể hiện được chữ hiếu của con cái với cha mẹ, phong tục biếu cha mẹ bánh chưng dịp đầu năm từ đây mà có. Ở miền Trung và miền Nam người dân còn gói bánh tét - nguyên liệu tương tự bánh chưng nhưng được gói hình trụ tròn. Vào những ngày cận Tết, những người trong gia đình sẽ quây quần bên nhau gói bánh chưng, bánh tét và hàn huyên ôn lại những kỉ niệm trong năm cũ. 2. Lào - Món Lạp: Tết ở đất nước Triệu Voi Lào còn được gọi là Songkran, được tổ chức từ ngày 14 – 16/4 hàng năm. Bữa cơm đầu tiên trong năm mới của người Lào không thể thiếu món ăn may mắn có cái tên khá lạ, món lạp. Theo tiếng Lào thì lạp có nghĩa là lộc. Món ăn này được làm từ thịt gà hoặc thịt bò tươi, ăn kèm cơm nếp. Người dân Lào dùng món ăn này với ý nghĩa cầu tài lộc dồi dào trong năm mới. Bên cạnh đó, họ còn biếu tặng món lạp cho những người thân thiết với ý nghĩa cầu tài, lộc đến cho người nhận. 3. Campuchia - Cà ri: Món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Chol Chnam Thmay của người Campuchia là cà ri. Theo phong tục, vào dịp Tết cổ truyền, mỗi gia đình Campuchia sẽ có ít nhất một người mang thức ăn lên chùa nhờ các nhà sư làm lễ cúng dâng lên tổ tiên. Sau đó, cả nhà quây quần bên nhau thưởng thức cà ri cay nồng đặc trưng. 4. Singapore và Malaysia - Gỏi cá thịnh vượng (Yu Sheng): Trong bữa ăn đầu năm của Singapore và Malaysia đều có chung một món ăn truyền thống là Yu Sheng. Gỏi cá thường được dùng làm món khai vị để mang đến sự may mắn, giàu sang cho gia chủ. Món Yu Sheng làm từ cá hồi tươi kết hợp với các loại trái cây, rau củ như bưởi, đu đủ, củ cải, cà rốt thái sợi, rau sống, đậu phộng, vừng (mè)... Để thưởng thức món ăn này đúng nghĩa, người ăn sẽ xới món ăn lên càng cao càng tốt và trộn đều với nước sốt từ quả mận và thưởng thức. 5. Trung Quốc - Sủi cảo và cá: Theo phong tục của người Trung Quốc, bữa ăn đầu năm nên có nhiều món ăn may mắn, quan trọng nhất là sủi cảo và cá. Hai món ăn này được xem như "lá bùa" mang đến sự may mắn và thịnh vượng. Trong đó, từ "cá" phát âm theo tiếng Trung Quốc gần giống với từ "dư" trong "dư thừa". Trong khi món bánh sủi cảo có hình dáng giống quan tiền cũng được quan niệm là món ăn mang lại tài lộc cho cả năm. Theo truyền thống, vào đêm giao thừa, người dân thường quây quần gói sủi cảo và thưởng thức trong bầu không khí đầm ấm của ngày Tết. 6. Hàn Quốc - Canh bánh gạo: Một trong những món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của xứ kim chi chính là canh bánh gạo (Tteokguk). Món ăn được chế biến với thành phần bột gạo, nước xương bò hầm, thịt bò, hành hoa. Mọi thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên nhau thưởng thức canh để cầu mong có sức khỏe dồi dào và may mắn trong năm mới. 7. Nhật Bản – Osechi: Người dân Nhật Bản ăn mừng năm mới vào Tết dương lịch. Những món ăn đặc biệt dành riêng cho ngày Tết người Nhật gọi là Osechi bao gồm súp Ozoni, mứt đậu đen, Tazukuri (cá mòi tẩm đường và tương rán giòn), tôm chiên, bánh dày... được chế biến kỹ lưỡng, mỗi món lại có một ý nghĩa may mắn riêng. 8. Ấn Độ - trái cây có vị đắng: Người Ấn Độ không ăn những món ngọt dịp đầu năm mà thay bằng các loại trái cây có vị đắng, họ quan niệm vị đắng mới đem lại may mắn đầu năm. Điều đặc biệt là gia vị đặc trưng của món ăn ngày Tết được nêm nếm gấp đôi ngày thường, vị cay sẽ thật cay còn bánh kẹo sẽ thật ngọt. 9. Mông Cổ: Tết của người Mông Cổ gọi là Tsagaan Sar, cũng như tết âm lịch tại Việt Nam hay Trung Quốc. Món ăn thường ngày không thể thiếu của người Mông Cổ là các loại bánh bột và sữa ngựa. Ngày tết, họ thường ăn những chiếc bánh bao nhân thịt cừu nóng hổi, uống cùng sữa ngựa lên men hoặc trà nóng nhằm cầu một năm sung túc, an lành. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Đất hun khói - Món ăn lạ miệng của người dân Vĩnh Phúc". Nguồn: VTV3.

