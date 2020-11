"Học lỏm" thực đơn giữ dáng của tân hoa hậu Đỗ Thị Hà

Thực đơn giữ dáng của Đỗ Thị Hà gồm chủ yếu khoai lang luộc thay vì ăn cơm trắng như thói quen của hầu hết người Việt.



Được biết, từ lâu khoai lang đã được xem như thực phẩm giảm cân được ưa chuộng vì lượng carbs trong khoai ít hơn hẳn so với cơm, bột mì hay khoai tây. Loại tinh bột này còn nhanh tạo cảm giác no bụng, no lâu hơn và chứa nhiều khoáng chất, vitamin tốt cho cơ thể. Ngoài ra, so với cơm hay bún, phở, khoai lang lại chứa nhiều chất xơ, có lợi cho tiêu hóa, trao đổi chất.

Đỗ Thị Hà từng thay cơm bằng khoai lang để giữ dáng. Thực đơn ăn kiêng của tân Hoa hậu có đầy đủ nhóm dinh dưỡng với tinh bột tốt từ khoai lang, bí đỏ giúp nhanh no, no lâu và tốt cho tiêu hóa. Vì protein cũng rất quan trọng, giúp tạo cảm giác no bụng, cung cấp năng lượng cho não bộ, cơ thể hoạt động, tránh tình trạng uể oải, đuối sức nên Đỗ Thị Hà chọn trứng gà luộc, thịt ức gà... để nạp nhóm chất này cho cơ thể. Bên cạnh đó, các bữa ăn của người đẹp 10X luôn xuất hiện nhiều rau, củ nhằm tăng cường chất xơ cho cơ thể, có lợi cho tiêu hóa, tốt cho cả da lẫn dáng. Thực đơn giữ dáng của tân Hoa hậu có đầy đủ nhóm dinh dưỡng với tinh bột tốt từ khoai lang, bí đỏ giúp nhanh no, no lâu và tốt cho tiêu hóa.

Đỗ Thị Hà khẳng định cô không ăn kiêng theo phương pháp Keto (tiêu thụ ít tinh bột, vừa phải protein, nhiều chất béo).