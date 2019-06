Bitcoin Detox, Bóc tách chất béo “làm gian”... không nên mua sử dụng?

Cũng theo vị này, một sản phẩm thực phẩm chức năng quảng cáo và lưu thông trên thị trường mà không có hai loại giấy phép này đều có thể coi là hàng không nguồn gốc, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

"Tất cả các sản phẩm tiêu thụ qua đường ăn uống, dù của nhà sản xuất lớn hay nhỏ, được công bố công dụng như thực phẩm chức năng (giảm cân, giảm béo, giảm mỡ, thanh lọc cơ thể,...) đều phải có Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp; và sản phẩm thực phẩm chức năng muốn quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào cũng phải được Cục An toàn thực phẩm phê duyệt nội dung và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm", vị lãnh đạo Bộ Y tế cho biết.