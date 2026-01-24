Loại hải sản giàu sắt được ví như 'kho báu' bổ máu, tốt cho tim mạch

Hà Nội

Sống Khỏe

Hàm lượng sắt dồi dào, cao hơn nhiều loại thịt đỏ, cùng kẽm và omega-3 khiến hàu trở thành thực phẩm bổ máu, tăng đề kháng và tốt cho tim mạch.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không chỉ là món hải sản quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình, hàu còn được giới chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một trong những thực phẩm giàu vi chất bậc nhất, đặc biệt nổi bật với hàm lượng sắt cao vượt trội. Ít ai biết rằng, trong 100g hàu có thể cung cấp khoảng 7–8 mg sắt, cao gần gấp ba lần thịt bò – loại thực phẩm vốn được xem là “chuẩn mực” bổ sung sắt trong chế độ ăn hàng ngày. Ảnh minh họa
Sắt đóng vai trò then chốt trong việc vận chuyển oxy trong máu, duy trì mức năng lượng, hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và góp phần vào nhiều quá trình sinh học quan trọng khác. Việc bổ sung sắt từ nguồn thực phẩm tự nhiên như hàu giúp cơ thể hấp thu tốt hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ dư thừa so với việc lạm dụng các chế phẩm bổ sung. Ảnh minh họa
Không chỉ giàu sắt, hàu còn được ví như “kho báu dinh dưỡng” nhờ chứa nhiều kẽm, protein chất lượng cao, axit béo omega-3, vitamin B12 cùng các khoáng chất thiết yếu khác. Chính sự kết hợp này mang lại hàng loạt lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa
Hàu giúp tăng cường hệ miễn dịch nhờ hàm lượng kẽm dồi dào. Chỉ một khẩu phần 100g hàu đã có thể cung cấp lượng kẽm vượt xa nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày, hỗ trợ hoạt động của tế bào bạch cầu và tăng khả năng chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng. Bên cạnh đó, selen và đồng trong hàu cũng góp phần củng cố “hàng rào” bảo vệ cơ thể. Ảnh minh họa
Với hàm lượng protein cao, hàu hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết. Protein giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu protein còn giúp giảm triglyceride trong máu – yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch. Ảnh minh họa
Hàu cũng mang lại lợi ích rõ rệt trong việc bảo vệ xương khớp. Vitamin D, kẽm, đồng và mangan trong hàu khi kết hợp với canxi giúp duy trì mật độ xương, làm chậm quá trình mất xương ở người lớn tuổi, từ đó giảm nguy cơ loãng xương và các bệnh lý xương khớp. Ảnh minh họa
Đối với sức khỏe tim mạch, hàu là nguồn cung cấp omega-3 tự nhiên có tác dụng giảm viêm, hạ cholesterol xấu, hỗ trợ ổn định huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Selen trong hàu cũng được chứng minh có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim và duy trì chức năng mạch máu. Ảnh minh họa
Không dừng lại ở đó, hàu còn rất tốt cho não bộ nhờ hàm lượng vitamin B12 ấn tượng. Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm trạng và tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Omega-3 trong hàu cũng góp phần bảo vệ tế bào thần kinh, hỗ trợ chức năng nhận thức và sức khỏe tinh thần lâu dài. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, dù giàu giá trị dinh dưỡng, việc ăn hàu cũng cần thận trọng. Hàu sống hoặc chưa nấu chín kỹ có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, sốt trong vòng 24–48 giờ sau khi ăn. Ngoài ra, một số người có thể bị dị ứng với hàu, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người có hệ miễn dịch suy yếu nên hạn chế hoặc tránh sử dụng. Ảnh minh họa
Theo khuyến nghị của các chuyên gia, hấp hàu là cách chế biến an toàn và lành mạnh nhất, vừa giữ được phần lớn dưỡng chất, vừa tiêu diệt vi khuẩn có hại. Đồng thời, nên hạn chế kết hợp hàu với các loại sốt béo như bơ, kem để tránh làm giảm lợi ích đối với tim mạch và sức khỏe tổng thể. Ảnh minh họa
Khi được sử dụng đúng cách, hàu không chỉ là món ăn hấp dẫn mà còn là “trợ thủ” đắc lực giúp bổ máu, tăng cường miễn dịch và bảo vệ sức khỏe toàn diện. Ảnh minh họa
