Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
7 xác ướp báo săn nguyên vẹn trong hang động gây sốc giới khảo cổ

Giải mã

7 xác ướp báo săn nguyên vẹn trong hang động gây sốc giới khảo cổ

7 xác ướp báo săn được tìm thấy ở Ả Rập Xê Út, niên đại 1.800 năm tuổi, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về môi trường và văn hóa cổ xưa của khu vực này.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Nhà khoa học Joan Madurell-Malapeira thuộc trường Đại học Florence đã phát hiện ra hài cốt ướp xác của 7 con báo cheetah trong một hang động gần Arar ở phía bắc Ả Rập Xê Út. Ảnh: @Đại học Florence.
Nhà khoa học Joan Madurell-Malapeira thuộc trường Đại học Florence đã phát hiện ra hài cốt ướp xác của 7 con báo cheetah trong một hang động gần Arar ở phía bắc Ả Rập Xê Út. Ảnh: @Đại học Florence.
Những bộ hài cốt ướp xác này có niên đại hơn 1.800 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Florence.
Những bộ hài cốt ướp xác này có niên đại hơn 1.800 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Florence.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, môi trường hang động khô ráo, ổn định có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sự phân hủy, giúp các thi thể ướp xác được bảo quản càng nguyên vẹn hơn qua nhiều thế kỷ. Ảnh: @Đại học Florence.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, môi trường hang động khô ráo, ổn định có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sự phân hủy, giúp các thi thể ướp xác được bảo quản càng nguyên vẹn hơn qua nhiều thế kỷ. Ảnh: @Đại học Florence.
Xác những con báo săn cho thấy dấu hiệu của quá trình ướp xác can thiệp, với đôi mắt mờ đục và tứ chi teo tóp giống như vỏ trấu khô. Ảnh: @Đại học Florence.
Xác những con báo săn cho thấy dấu hiệu của quá trình ướp xác can thiệp, với đôi mắt mờ đục và tứ chi teo tóp giống như vỏ trấu khô. Ảnh: @Đại học Florence.
Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy báo săn được ướp xác ở khu vực này. Ảnh: @Đại học Florence.
Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy báo săn được ướp xác ở khu vực này. Ảnh: @Đại học Florence.
Các chuyên gia cho rằng việc ướp xác báo cheetah ở Ả Rập Xê Út cũng là điều chưa từng có tiền lệ. Ảnh: @Đại học Florence.
Các chuyên gia cho rằng việc ướp xác báo cheetah ở Ả Rập Xê Út cũng là điều chưa từng có tiền lệ. Ảnh: @Đại học Florence.
Hiện tại, họ không chắc chắn tại sao lại có nhiều xác ướp báo cheetah được tìm thấy trong hang động như vậy. Ảnh: @Đại học Florence.
Hiện tại, họ không chắc chắn tại sao lại có nhiều xác ướp báo cheetah được tìm thấy trong hang động như vậy. Ảnh: @Đại học Florence.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
#Xác ướp #báo săn #hang động #động vật #con báo

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT