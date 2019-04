Ăn thịt gà thối Halo Foods của Cty An Việt, sức khoẻ học sinh tệ thế nào?

(Kiến Thức) - Việc 35 kg thịt gà thối Halo Foods của Công ty An Việt đưa vào trường tiểu học Chu Văn An khiến dư luận không khỏi lo lắng. Nếu ăn phải thịt gà thối, sức khỏe học sinh sẽ tệ đến thế nào?

Phụ huynh có con học trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc phản ánh có 35kg thịt gà đông lạnh để lâu, ôi thiu, được đưa vào bếp ăn bán trú của trường. Theo đó, ngày 3/4, đoàn kiểm tra thực phẩm trường Tiểu học Chu Văn An tiến hành kiểm tra thực phẩm, bếp ăn thì phát hiện có 35 kg thịt gà thối Halo Foods, có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi nồng nặc.

Trao đổi với phóng viên Kiến thức về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu không may học sinh ăn phải thịt gà thối, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng “đã là thịt thiu thối thịt hỏng thì không còn là thức ăn nữa, nếu ăn phải những thực phẩm thối, ôi hỏng ấy đương nhiên là có hại cho sức khỏe”.



Theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Dịch bệnh liên quan tới Thực phẩm thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thịt gà là món ăn bổ dưỡng nhưng rất dễ nhiễm khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, đặc biệt thịt gà chưa chín chứa nhiều mầm bệnh, như vi khuẩn đường ruột Salmonella.

Chính vì thịt gà nhiều dinh dưỡng lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn cao nên nếu không được sơ chế và bảo quản hợp vệ sinh an toàn thực phẩm thì rất dễ ôi thiu do sự phát triển tăng sinh vi khuẩn, vi sinh vật trong điều kiện tự nhiên.

Ngay cả khi thịt gà được đông lạnh cũng không thể tiêu diệt hết vi khuẩn mà chỉ có tác dụng kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn trong thời gian nhất định. Việc “đông lạnh lâu” như thừa nhận của Công ty An Việt chắc chắn cũng sẽ khiến thịt gà thối hỏng, bốc mùi ôi thiu.

Thịt gà kém chất lượng được phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An phát hiện. Ảnh cắt từ clip.

Một khi thịt đã ôi thiu, nhiễm "bẩn" thì vi khuẩn, vi sinh vật, thậm chí cả virus, mầm bệnh sẽ càng phát triển mạnh, làm cho thịt biến chất, protein và các thành phần dưỡng chất khác trong thịt bị biến tính, không chỉ ảnh hưởng vị ngon của thịt mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc.

Thịt thường bị nhiễm khuẩn bởi các vi khuẩn thương hàn, virus Norovirus hay Norwalk, vi khuẩn đường ruột Salmonella, vi khuẩn Campylobacter, vi khuẩn E. Coli, vi khuẩn Listeria, vi khuẩn gây ngộ độc thịt… Nguồn nhiễm "bẩn" thịt có thể là vi khuẩn, virus mà mắt thường không thấy được, nhưng khi ăn thịt nhiễm bẩn sẽ gây ra triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy… Đặc biệt với trẻ em, hệ tiêu hóa còn non yếu, cũng như hệ thống miễn dịch rất nhạy cảm, nếu ăn phải 35kg thịt gà thối của Công ty An Việt , có thể khiến trẻ bị ngộ độc.

Đại diện đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho trường Tiểu học Chu Văn An là Công ty An Việt (tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt) cho biết đã mua nguồn thịt gà từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Halo Foods Việt Nam. Đáng chú ý, sau khi kiểm tra xác nhận số thịt gà thối Halo Foods, tại phiếu nhận xét đánh giá do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt có viết rõ: “Chất lượng hàng hóa chưa đạt. Nguyên nhân do thịt gà đông lạnh lâu có mùi ôi thiu nồng nặc”.